"Harry Potter" regresa a la pantalla con un fin de semana especial en Warner TV

El final del verano trae consigo un regreso muy especial: el inicio del curso en Hogwarts. Para los seguidores de "Harry Potter", la cita del 1 de septiembre se ha convertido en una tradición mundial. Ese día, a las 11:00 en punto, el Expreso parte simbólicamente desde el famoso andén 9 y ¾ de la estación King’s Cross en Londres. Y este 2025, la magia también se vivirá en casa gracias a Warner TV.

El canal prepara un fin de semana mágico que arranca el domingo 31 de agosto a las 9:00 de la mañana con un maratón completo de la saga cinematográfica. Una oportunidad para volver a disfrutar, película tras película, del viaje de Harry, Ron y Hermione a través de los misterios de Hogwarts, sus aventuras y la eterna lucha contra Voldemort.

Pero la cita más esperada llega el lunes 1 de septiembre, cuando Warner TV se suma al evento global Back to Hogwarts. A las 10:27 horas, el canal emitirá "Harry Potter y la piedra filosofal", ajustando su inicio para que, exactamente a las 11:00 en punto, coincida con la salida del tren hacia la escuela de magia, igual que en la historia original.

De esta manera, los espectadores podrán sentir que viajan en paralelo a millones de fans repartidos por todo el mundo, que cada año celebran esta fecha en Londres y en comunidades de seguidores en todos los continentes. Un ritual compartido que convierte a "Harry Potter" en un fenómeno cultural intergeneracional.

El especial de Warner TV permite revivir la emoción desde el salón de casa, pero con la misma intensidad que si uno se encontrara en King’s Cross. Y es que la magia de Hogwarts no entiende de fronteras: basta con encender la televisión para sentir cómo la nostalgia, la aventura y la ilusión de volver al colegio más famoso de la ficción se hacen presentes.

Con esta propuesta, Warner TV no solo ofrece entretenimiento, sino también un vínculo directo con una tradición que sigue creciendo cada año. Porque volver a Hogwarts es mucho más que ver películas: es reconectar con un universo que marcó a toda una generación.