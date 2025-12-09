HBO, Netflix y Apple TV+ se reparten el poder en los Globos de Oro 2026

Los Globos de Oro 2026 ya tienen sus principales contendientes y el panorama no podría estar más fragmentado. Lejos de las barridas de años anteriores, esta edición reparte protagonismo entre varias plataformas que han apostado fuerte por sus ficciones estrella. "The White Lotus" (HBO Max), "Adolescencia" (Netflix) y "Separación" (Apple TV+) lideran una carrera sin un claro favorito, pero con mucho que decir.

La más nominada ha sido "The White Lotus", con seis menciones, incluyendo Mejor serie dramática y varias candidaturas interpretativas que reafirman el músculo coral de su elenco: Carrie Coon, Parker Posey, Aimee Lou Wood, Walton Goggins y Jason Isaacs. Muy de cerca le sigue "Adolescencia", el fenómeno de Netflixque arrasó en los Emmy, y que ahora compite con cinco nominaciones, incluyendo reconocimientos para Stephen Graham, Erin Doherty, Owen Cooper y Ashley Walters.

"Separación", la inquietante ficción de Apple TV+, también se cuela entre las más nominadas, empatando con "Solo asesinatos en el edificio" (Hulu), ambas con cuatro. El thriller de oficinas que mezcla distopía con drama psicológico ha convencido por su originalidad, con menciones para Britt Lower, Adam Scott y Tramell Tillman. Mientras, la comedia detectivesca protagonizada por Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short sigue manteniendo su estatus de favorita del público.

Más allá de los nombres más conocidos, hay hueco para las sorpresas. La categoría de Mejor miniserie está especialmente competida, con propuestas tan dispares como "La novia" (Prime Video), el retrato íntimo de "Dying for Sex" (FX) o el regreso de "Black Mirror" (Netflix). La diversidad de estilos y temáticas deja claro que la ficción televisiva atraviesa uno de sus momentos más vibrantes.

Si algo define estas nominaciones es la supremacía del streaming, que ha desplazado casi por completo a las cadenas tradicionales. ABC apenas logra colar a "Colegio Abbott" en comedia, mientras que FX y Peacock resisten gracias a sus miniseries. Netflix, HBO Max y Apple TV+, en cambio, se reparten casi todas las principales categorías, consolidando su hegemonía.

A continuación, el listado completo de nominados en televisión para los Globos de Oro 2026:

Mejor serie dramática

"La diplomática" (Netflix)

"The Pitt" (HBO Max)

"Pluribus" (Apple TV+)

"Separación" (Apple TV+)

"Slow Horses" (Apple TV+)

"The White Lotus" (HBO Max)

Mejor serie de comedia

"Colegio Abbott" (ABC)

"The Bear" (FX)

"Hacks" (HBO Max)

"Nadie quiere esto" (Netflix)

"Solo asesinatos en el edificio" (Hulu)

"The Studio" (Apple TV+)

Mejor miniserie, serie antológica o tv movie

"Adolescencia" (Netflix)

"Su peor pesadilla" (Peacock)

"La bestia en mí" (Netflix)

"Black Mirror" (Netflix)

"Dying for Sex" (FX)

"La novia" (Prime Video)

Mejor actriz en serie dramática

Kathy Bates ("Matlock")

Britt Lower ("Separación")

Helen Mirren ("Tierra de mafiosos")

Bella Ramsay ("The Last of Us")

Keri Russell ("La diplomática")

Rhea Seehorn ("Pluribus")

Mejor actor en serie dramática

Sterling K. Brown ("Paradise")

Diego Luna ("Andor")

Gary Oldman ("Slow Horses")

Mark Ruffalo ("Task")

Adam Scott ("Separación")

Noah Wyle ("The Pitt")

Mejor actriz en serie de comedia

Kristen Bell ("Nadie quiere esto")

Ayo Edebiri ("The Bear")

Selena Gomez ("Solo asesinatos en el edificio")

Natasha Lyonne ("Poker Face")

Jenna Ortega ("Miércoles")

Jean Smart ("Hacks")

Mejor actor en serie de comedia

Adam Brody ("Nadie quiere esto")

Steve Martin ("Solo asesinatos en el edificio")

Glen Powell ("Chad Powers")

Seth Rogen ("The Studio")

Martin Short ("Solo asesinatos en el edificio")

Jeremy Allen White ("The Bear")

Mejor actriz en miniserie o serie antológica

Claire Danes ("La bestia en mí")

Rashida Jones ("Black Mirror")

Amanda Seyfried ("El largo río de las almas")

Sarah Snook ("Su peor pesadilla")

Michelle Williams ("Dying for Sex")

Robin Wright ("La novia")

Mejor actor en miniserie o serie antológica

Jacob Elordi ("El camino estrecho")

Paul Giamatti ("Black Mirror")

Stephen Graham ("Adolescencia")

Charlie Hunnam ("Monstruo")

Jude Law ("Black Rabbit")

Matthew Rhys ("La bestia en mí")

Mejor actriz de reparto en una serie de televisión

Carrie Coon ("The White Lotus")

Erin Doherty ("Adolescencia")

Hannah Einbinder ("Hacks")

Catherine O’Hara ("The Studio")

Parker Posey ("The White Lotus")

Aimee Lou Wood ("The White Lotus")

Mejor actor de reparto en serie de televisión