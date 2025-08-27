"El hormiguero" convierte su promo en una alfombra roja de famosos para arrancar la temporada 20

Con el final del verano llega la gran vuelta de los formatos televisivos, y entre ellos, uno de los programas más seguidos de la pequeña pantalla: "El hormiguero". Pablo Motos y su equipo arrancan el próximo 1 de septiembre su temporada número 20 en Antena 3, un aniversario redondo que han querido anunciar con una de las promos más llamativas y divertidas de su historia.

Lejos de un spot tradicional, la campaña juega con la estética hollywoodiense y traslada al espectador a un ficticio Palacio de Congresos de Madrid, escenario donde se celebran los supuestos "El hormiguero Awards". Con alfombra roja, flashes y un despliegue mediático digno de los Oscar, el programa se ríe de sí mismo y convierte a sus invitados en protagonistas de un desfile lleno de humor.

El encargado de abrir la promo es el periodista Carlos Alsina, convertido en reportero de gala, quien narra la llegada de los famosos al photocall con tono solemne y divertido. A su paso van apareciendo Sebastián Yatra, Edurne, Leiva, Mario Vaquerizo y Alaska, entre otros rostros conocidos que representan ese desfile variado y ecléctico que suele ser el sello del programa.

Uno de los momentos más comentados del tráiler llega con Rafa Nadal, que rompe el guion firmando un autógrafo sobre la cámara. Un gesto espontáneo que rápidamente es interrumpido por el actor Javier Cámara, quien aparece con un trapo en mano para borrar la firma y, de paso, regañar al tenista con humor: "Oye, perdona, ¿te pinto yo a ti la raqueta?".

Con este guiño irónico, el spot no solo anuncia la nueva temporada, sino que también resume la esencia de "El hormiguero": un espacio donde caben las entrevistas, los experimentos y la comedia, pero siempre con la presencia de grandes invitados nacionales e internacionales.

Este 20 aniversario supone un momento especial para el programa, que desde su estreno en 2006 ha pasado de ser una apuesta arriesgada en la parrilla a convertirse en uno de los formatos más longevos y rentables de la televisión española. La promo, con estética de gala, funciona como un recordatorio de que cada noche en "El hormiguero" es una fiesta televisiva donde todo puede suceder.