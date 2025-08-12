Ibai Llanos confirma que las negociaciones con 'Bad Bunny' para actuar en La Velada VI ya han comenzado: "Tengo esperanza"

'La Velada del Año V' de Ibai Llanos ha marcado un hito en el entretenimiento digital y presencial, con un pico histórico de 9,1 millones de espectadores simultáneos en Twitch y las 80.000 entradas agotadas en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Más que un simple evento de boxeo amateur entre creadores de contenido, se convirtió en una experiencia cultural masiva que combinó marketing de influencers, estrategias cross-platform y activaciones de marca. TikTok, Instagram y YouTube amplificaron la narrativa con clips virales, reacciones y vídeos extensos, generando un total de 28 millones de interacciones. A pesar del reciente éxito, en el mundo actual la 'Velada V' ya es pasado y la gente se impacienta por conocer las novedades del sexto macroevento de boxeo del streamer vasco. Ibai Llanos se ha sincerado con un polígrafo y espetó que ya ha propuesto combates de cara a 2026 y que intentará convencer a Bad Bunny para cantar el año que viene en su 'Velada'.

Sus conciertos serán claves

Ibai Llanos se sinceró y comunicó que las negociaciones con el cantante puertorriqueño se produjeron mucho antes que su encuentro en Nueva York. La idea del creador de contenidos vasco es que el cantante sea cabeza de cartel en 2026 para la siguiente 'Velada', aprovechando que Bad Bunny llegará a nuestro país, concretamente en Madrid y Barcelona, durante su World Tour 'Debí Tirar Más Fotos'. "Lo intentaré y tengo esperanza", comentaba Ibai ante el polígrafo.

Esta no fue la única gran noticia que reveló Ibai Llanos, que espetó que ha ganado más de un millón de euros con 'La Velada V', aunque aún tiene que pagar muchas cosas. Además, descartó a IlloJuan y ElXocas como main event de la noche si Auronplay acerta la oferta y pelea contra el streamer mexicano, Juan Guarnizo.

También se posicionó de lado de los jueces y afirmó que comparte al 100% las decisiones de los árbitros durante los combates a pesar de la polémica victoria de By Viruzz o la cuestionada derrota de Roro.