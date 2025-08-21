Un inspector de Trabajo carga contra la hostelería española: denuncia que los empleados del sector "no tienen derechos"

El inspector de Trabajo José Antonio Amate ha denunciado la situación de desprotección que sufren los empleados del sector hostelero en España, afirmando que "no tienen derechos" en la práctica. Durante una intervención documentada en el programa de La Sexta, Amate describió cómo detecta irregularidades en bares y restaurantes, señalando que es frecuente encontrar trabajadores con los que la empresa "no está cumpliendo sus obligaciones legales".

En su declaración, Amate relató casos concretos donde ha descubierto empleados en situación irregular escondidos en armarios empotrados durante sus visitas de inspección. Amate explicó que su primera tarea consiste en revisar la cocina y vigilar "que no haya ningún lugar por donde puedan escaparse o ausentarse durante la visita", una medida necesaria ante los intentos recurrentes de ocultar a trabajadores sin contrato.

Prácticas fraudulentas generalizadas

Amate fue más allá al denunciar las prácticas de los llamados "listeros", personas que conectan camareros con hosteleros y "se quedan con un porcentaje del sueldo del camarero". Sobre estos intermediarios, el inspector no dudó en calificarlos como "sinvergüenzas, delincuentes, piratas… personas que merecen incluso un reproche penal" por no respetar los derechos de los trabajadores.

También criticó la legislación vigente que "no ayuda" a erradicar estos fraudes y ha solicitado más recursos para los inspectores. Amate explicó que muchas veces se encuentran "atados de pies y manos para poder actuar", especialmente cuando las empresas alegan que los trabajadores están realizando "horas complementarias" sin que los inspectores puedan verificarlo.