Tras insultar a los trabajadores del PP, Sarah Santaolalla recibe el apoyo incondicional de Marta Flich en redes sociales: "Te quiero"

"Inútiles mentales y laborales", así definió Sarah Santaolalla a los integrantes del Partido Popular durante su intervención en el programa 'Malas Lenguas' que presenta Jesús Cintora para RTVE. Una declaración obscena que provocó que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo tomará cartas en el asunto, exigiendo al ente público que prescinda de los servicios de una de las tertulianas más polémicas de la pequeña pantalla después de haberle "faltado el respeto a e insultar a 11 millones de españoles". Con Santaolalla sumida en una nueva vorágine mediática, la colaboradora ha encontrado una aliada en esta nueva polémica sobre su persona, la presentadora Marta Flich, que será la nueva comandante de las tardes de La 1 de la televisión pública de nuestro país con el magacín vespertino de actualidad política 'Directo al grano', junto a otro colaborador polémico como es Gonzalo Miró. Flich no dudó en mandar un cariñoso mensaje a Sarah Santaolalla tras esta nueva polémica y utilizó su perfil de X (antiguo Twitter) para apoyar a su futura compañera en el ente público.

La presentadora Marta Flich sorprendió a sus seguidores con un emotivo mensaje en su cuenta de X al escribir “¿Sabes qué? Que te quiero” dirigido a una de sus compañeras de tertulia. La respuesta no tardó en llegar y la periodista contestó con un afectuoso “Te quiero yo. Gracias por tanto”, dejando ver la complicidad y la estrecha relación que comparten fuera del plató y que refuerza su conexión profesional y personal, lo que puede adelantar que Sarah Santaolalla sea nueva colaboradora del nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró.

Todo lo que sabemos de 'Directo al grano'

Este próximo 3 de septiembre en el FesTVal de Vitoria, RTVE presentará 'Directo al grano' el nuevo magacín vespertino de La 1 que combinará una mesa de análisis, entrevistas y reportajes. El ente público compartió las primeras fotografías del plató aunque aún se desconoce cuando llegará a la parrilla de contenidos del primer canal de RTVE.