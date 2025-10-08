Jorge Javier Vázquez reprocha a Gabriel Rufián el papel de ERC durante el procés: “Fuisteis muy injustos con los catalanes”

Durante una conversación en 'La Fábrica 1931' con Gabriel Rufián, diputado de ERC, el presentador Jorge Javier Vázquez sorprendió con una dura crítica al papel del partido independentista durante los años del procés catalán. El comunicador aseguró que el movimiento provocó cansancio y desconexión entre muchos catalanes y lamentó la falta de un debate real y reflexivo antes de impulsar la independencia. Vázquez señaló que la estrategia política se utilizó como una vía de escape ante la crisis económica y calificó el proceso de “básico” y “precipitado”.

Jorge Javier acusa a ERC de actuar sin reflexión durante el procés

El presentador criticó que en aquel momento no hubo un debate serio ni reflexivo sobre lo que realmente significaba la independencia y que muchos ciudadanos no sabían a lo que se enfrentaban. Aunque se mostró a favor de que se consulte a la población mediante un referéndum, defendió que “estas decisiones deben tomarse con conocimiento y transparencia”. Asimismo, recordó que “hubo gente que acabó en la cárcel” y calificó de “épicas pero ingenuas” las imágenes de ciudadanos frente al Parlament. Para Vázquez, el independentismo se utilizó como una distracción ante la crisis económica, desviando la atención de los problemas reales de la sociedad catalana.

Durante la conversación realizada el pasado 18 de diciembre de 2022 en el teatro Sants teatre del barrio de Sants de Barcelona, Jorge Javier Vázquez volvió a demostrar su franqueza durante una entrevista con el diputado de ERC, Gabriel Rufián, donde abordó el papel del partido durante los años más intensos del procés catalán. Sin rodeos, el comunicador confesó que “de pequeño le daba un poco de miedo” el tema, pero que con el tiempo lo que sintió fue cansancio y desconexión provocados, según él, por la propia actuación de los independentistas.