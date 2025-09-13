José Luis Moreno vuelve a los focos: “Se hará justicia, absoluta justicia. Van a terminar todos donde ya hay algunos, como Óscar Sánchez, en la cárcel o en la cuneta"

Hace tiempo que el productor José Luis Moreno se mantenía alejado de los focos, ha sido hoy dentro de la celebración del South Internacional Festival de Cádiz donde ha vuelto a salir a escena para dar cuenta del avance de Toma Moreno, (producido por la productora Womack) la docuserie que rastrea la frenética biografía del ventrílocuo. Y lo ha hecho a su estilo, sin pelos en la lengua. Atrás deja demandas y polémicas con su ex socio con la serie "Resplandor y Tinieblas", que guarda relación con la presentación de hoy. Avancemos.

-¿Qué vamos a ver en este documental?

Sabes que no soy muy dado a hacer muchas declaraciones... He vivido una experiencia tan traumática como interesante incluso educativa diría durante cuatro años. En este tiempo he tenido propuestas de todo tipo, de televisiones pagando cantidades astronómicas por toda la carnaza que había con el linchamiento y yo estaba aprendiendo qué estaba ocurriendo, por qué y a dónde me iba a llevar esto. Y de pronto llega una productora de gente joven que quiere rescatar la serie, la serie de “Resplandor y Tinieblas”, porque habían visto teaser y les interesaban muchísimos. Desde ahí tenían mi simpatía. Los informes de la policía es que no existía la serie, que yo había cobrado 30 millones por un minuto y cuando le llevamos al juez los 12.000 minutos hechos y 3.000 útiles y el innúmero de minutos para poder emitir de forma inmediata ya lo conocía. Es decir, la Audiencia Nacional no quería conocerlo y ellos sí.

¿Y cómo evoluciona la cosa?

De ahí en el comienzo de retomar la serie para retomarla y hablar con mi ex socio, que no mi socio, es cuando se les ocurre que lo interesante es que saliera yo y en principio dije que no. Estaba intentando descubrir a toda la podredumbre que ha rodeado a esto y no es el momento. Insistieron e insistieron hasta que lo que hemos hecho es una docuserie y aunque hace muchos años que no salgo nace hacer estos documentales y me hizo gracia el título de “Toma Moreno”. Y creo mucho en lo jóvenes porque no están contaminados y me convencieron felizmente de que contara lo que tuviera que contar.

¿Afecta el contenido al proceso judicial?

Al proceso judicial lo que le está afectando soy yo, con todas mis armas que no son pocas, con la verdad, y con la podredumbre, y con la Audiencia Nacional, que yo lo llamo la desgracia nacional, hasta curiosamente el que firmó los informes, el jefe de la UDEF con siete millones que le encontraron en casa. Es todo perfecto para que yo haga la megaserie, pero del tema, no de mí. Yo interesé en lo que hacía, ahora puede interesar un poco en lo que sigo haciendo, en este caso “Reinas” no era humor, pero mi profesión ha sido un regalo para mi vida. La idea es que después de esto sí voy a destapar los jueces corruptos, los policías corruptos robando en mi casa cuando entran en mi casa. Lo que ha pasado, pero siempre le voy a poner un toque de humor, porque la vida es demasiado corta y bonita para no aderezarla con humor.

Lleva cuatro años fuera de los focos, ¿apetece la vuelta, asusta?

Ya no me asusta ni la muerte. Siempre hay tiempo para madurar y reconocer, valorar, querer, gustar y en definitiva para vivir.

¿Cómo ha llevado todo este proceso?

Con bastante serenidad. La imagen de la gente de la calle lo primero que le sorprende es lo bien que estoy y me dicen qué he hecho, y les digo que jugar al tenis, luchar contra la adversidad. Le agradezco a mi genética que me haya dado esta serenidad para llevar todo. Los propios abogados me dicen que hay gente con cosas muchos menos duras y agresivas que están con ansiolíticos e incluso se han quitado la vida. Y yo le digo no hombre no, yo antes de quitarme la vida quito alguna otra que sobra más, que quieres que te diga.

¿Qué le ha asustado más?

El paso de la vida inerte. Más que asustado me ha indignado, si hubiera tenido tiempo para delinquir era un talentazo para patentar. Con todo lo que he hecho no he parado de producir en cinco países al mismo tiempo. Si el impuesto revolucionario de una vida tan generosa como he tenido es tratar con esta gentuza de las togas y los uniformes lo doy por válido, pero esta batalla la gano.

¿Merece la pena?

Merece la pena lo que he vivido para lo anterior y lo que viene. Me ha preocupado ese paso del tiempo tratando con gente absolutamente amargada, contaminada, delincuente, infeliz tremenda y que lo único que pretende, y no solo conmigo, porque se repetirá en el tiempo es, desde la trinchera, de una toga, la cantidad de vidas que han destruido.

¿Qué espera que pase?

No espero, yo hago que las cosas pasen. Justicia, absoluta justicia. Van a terminar todos donde ya hay algunos, como Óscar Sánchez, en la cárcel o en la cuneta.