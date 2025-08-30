José Pablo López defiende el pluralismo en RTVE y rechaza vetos a colaboradores

El presidente de RTVE, José Pablo López, se ha pronunciado este sábado sobre las críticas dirigidas a la radiotelevisión pública y a algunos de sus colaboradores. En un mensaje difundido en redes sociales, defendió que los ataques a la Corporación no son “casuales”, sino que responden a “causas empresariales y políticas” relacionadas con el crecimiento de la audiencia y la apuesta de RTVE por un debate político plural.

En los últimos días, dirigentes de PP y Vox han cuestionado la presencia de determinados tertulianos y presentadores, aunque López evitó citar nombres propios. Sí subrayó, no obstante, que “en RTVE no sobra nadie” y que el papel de la radio y la televisión públicas es ofrecer un espacio abierto a todas las opiniones que respeten la democracia y los derechos humanos.

El máximo responsable de la Corporación destacó que RTVE ha desarrollado en los últimos meses una “agenda propia”, que no se limita a reproducir lo marcado por otros medios, y señaló que la obligación de un servicio público es “trabajar contra el control de la información” aportando distintos enfoques y puntos de vista.

Asimismo, defendió el papel de la radiotelevisión pública como “dique frente al pensamiento único” y recordó que su misión es promover un debate plural aunque pueda resultar incómodo para algunos sectores.

López concluyó con un reconocimiento a los trabajadores de RTVE, a quienes agradeció su labor “con aciertos y errores”, pero siempre orientada a consolidar una Corporación más autónoma y consciente de su papel en la democracia española.