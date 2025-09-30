Josh Hartnett, hospitalizado tras un accidente en Canadá durante el rodaje de una serie de Netflix

El actor Josh Hartnett tuvo que ser hospitalizado tras sufrir un accidente de tráfico en la madrugada del pasado 25 de septiembre en St. John’s (Canadá), donde se encuentra rodando una nueva serie para Netflix.

Según confirmaron medios locales, Hartnett viajaba como pasajero en un SUV conducido por un hombre de 59 años cuando el vehículo colisionó contra un coche patrulla de la Royal Newfoundland Constabulary en una intersección de la ciudad. En el siniestro también resultó herido el agente de policía implicado.

Tanto el intérprete como el resto de afectados fueron trasladados a un hospital cercano con lesiones menores. Hartnett recibió el alta pocas horas después y, según fuentes de la producción, se encuentra en condiciones de retomar el trabajo sin complicaciones.

Las autoridades canadienses mantienen abierta una investigación para esclarecer lo sucedido e incluso han pedido colaboración ciudadana para localizar posibles testigos o imágenes del momento.

La noticia del accidente llega en plena etapa de reaparición mediática del actor. Tras haberse distanciado de Hollywood durante más de una década, Hartnett regresó con fuerza en 2023 gracias a títulos como ‘Oppenheimer’, ‘Operation Fortune: Ruse de Guerre’ y su participación en la serie ‘Black Mirror’. Este año rueda además la película ‘Fight or Flight’ y forma parte del elenco de la esperada adaptación de ‘Verity’, junto a Anne Hathaway y Dakota Johnson. Con este percance ya superado, Hartnett podrá continuar con el rodaje en Canadá, que por ahora no ha sufrido retrasos significativos.