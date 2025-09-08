Acceso

Juan del Val defiende a María Pombo tras su última polémica relacionada con la lectura: "Hay gente que lee y es imbécil"

El colaborador espetó en 'La Roca' de laSexta su más sincera opinión al respecto esta nueva controversia que afecta a una de las influencers más seguidas de nuestro país

Juan del Val volvió a demostrar en la tarde de ayer que no tiene pelos en la lengua y espetó con sinceridad lo que opina tras el último revuelto que ha sufridola creadora de contenido y empresaria española María Pombo. Ella despertó un gran revuelo en redes sociales tras una controvertida opinión con respecto a la lectura y el colaborador de laSexta echó un capote a María Pombo, explicando que hay "mucho postureo con respecto a la lectura". Además, el programa de 'La Roca', obtuvo un gran 5,1% de share, consiguiendo tres millones de espectadores únicos durante su emisión en la franja vespertina del segundo canal del grupo Atresmedia.

Una crítica a la superioridad intelectual

La polémica surgió a raíz de unas declaraciones de María Pombo en redes sociales, donde afirmó que “hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer” y que quienes disfrutan de los libros “no son mejores por ello”. La influencer respondía así a una crítica de una seguidora que le reprochó tener una biblioteca en casa con volúmenes sin leer. Sus palabras se volvieron virales y generaron un aluvión de reacciones: algunos la señalaron por aprovechar su altavoz para transmitir un mensaje que podía interpretarse como frívolo, mientras que otros aplaudieron su sinceridad y la valentía de reconocer algo que muchos piensan y pocos verbalizan. El debate trascendió las redes sociales y llegó a la televisión. Juan del Val expresó con contundencia que “hay gente que lee y es completamente imbécil, y hay gente que no lee y también lo es”, dejando claro que el hábito lector no determina la valía de una persona. El escritor y colaborador subrayó que, aunque “en general es mejor leer que no leer”, lo que realmente le resulta cuestionable es el “postureo” de quienes presumen de leer mucho o de no tener televisión como símbolo de superioridad cultural. Sus palabras añadieron más leña al fuego y dividieron opiniones entre sus compañeros de mesa, lo que refleja hasta qué punto la reflexión de Pombo ha abierto un debate social inesperado sobre el valor real de la lectura y el elitismo cultural.

