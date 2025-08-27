El K-Pop arrasa en el mundo entero y Netflix confirma una secuela de 'K-Pop Demon Hunters'

'K-Pop Demon Hunters' se convirtió en un fenómeno cultural tras su estreno, consolidándose como la película animada más vista en Netflix y generando un éxito musical con su tema principal, que lideró las listas internacionales. El impacto mundial despertó inmediatamente rumores sobre una secuela, y aunque durante semanas no hubo anuncio oficial, tanto los directores como parte del elenco manifestaron su deseo de continuar la historia. Maggie Kang, una de las codirectoras, declaró que “hicimos esta historia sabiendo que hay mucho más que contar”, mientras que Chris Appelhans aseguró que todavía existen muchas incógnitas sobre los personajes que podrían explorarse. La posibilidad de expandir el universo narrativo ha dado lugar a especulaciones sobre spin-offs, series y proyectos paralelos, lo que confirma que el atractivo de la cinta va mucho más allá de una entrega única. Ahora, con Sony y Netflix en conversaciones para desarrollar nuevas películas, la secuela parece más una certeza que un rumor alentado por los fans, según publica el medio estadounidense The Hollywood Reporter.

Durante una charla reciente, Kang adelantó que en una segunda parte le gustaría mostrar una mayor variedad de géneros musicales, desde sonidos tradicionales hasta estilos más contemporáneos, lo que enriquecería la identidad cultural del proyecto. También subrayó que aún hay historias personales de las protagonistas que no se han revelado y que podrían ser el corazón de la siguiente trama. Por su parte, las actrices Arden Cho y Ji-young Yoo señalaron su entusiasmo ante la posibilidad de regresar, con Cho afirmando que estaría “conmocionada” si la saga no continuara. En paralelo, diversos medios han informado que Sony Pictures, que posee los derechos contractuales para producir las secuelas, ya negocia con los directores y con Netflix la continuidad de la saga. Además, se estudian otros formatos como series, adaptaciones live-action, cortometrajes y hasta un musical. Aunque todavía no hay anuncio oficial de fechas, el impacto cultural y el interés del público colocan a la secuela en una posición privilegiada para hacerse realidad.