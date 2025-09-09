LaLiga alerta: la piratería deportiva supera los 26 millones de notificaciones en 18 meses

LaLiga ha encendido de nuevo las alarmas frente a la piratería deportiva, un fenómeno que no deja de crecer y que amenaza la sostenibilidad de las competiciones y la seguridad de los aficionados. Según el último informe de Grant Thornton, elaborado en colaboración con la Live Content Coalition, entre enero de 2024 y junio de 2025 se registraron más de 26,2 millones de notificaciones dirigidas a intermediarios digitales por emisiones ilegales de eventos en directo. La magnitud del dato es aún más llamativa si se compara con el ejercicio anterior: solo en el primer semestre de 2025 el número de notificaciones aumentó un 142% respecto a todo 2024. La mayor parte de estas alertas se concentró en Proveedores de Servidores Dedicados (DSP), que recibieron unos 12 millones de notificaciones anuales, lo que equivale al 46% del total. Estos actores proporcionan la infraestructura técnica que sostiene gran parte de las plataformas ilícitas. El resto de avisos se distribuyó entre plataformas en línea (5%) y otros proveedores de servicios de infraestructura, como redes de distribución de contenidos (CDN) y servicios de proxy inverso, que acumularon el 49%. En todos los casos, la efectividad de las medidas fue reducida: el 91% de los avisos dirigidos a DSP y el 97% a otros proveedores de hosting no derivaron en suspensiones.

A esta baja eficacia se suma la lentitud en los tiempos de respuesta. El informe señala que únicamente un 6% de las transmisiones no autorizadas fueron bloqueadas en los primeros 30 minutos tras la notificación, mientras que un 21% tardó más de dos horas. Además, la tendencia apunta a un retroceso: si en el segundo semestre de 2024 el 19% de las notificaciones conseguía suspender las retransmisiones ilegales, en la primera mitad de 2025 ese porcentaje cayó al 5%. LaLiga ha acompañado la publicación de estos datos con una nueva campaña de sensibilización bajo el lema “Tú tienes fútbol pirata. Ellos te tienen a ti”. El objetivo es advertir a los usuarios sobre los riesgos de acudir a emisiones no oficiales, que no solo dañan al deporte en términos económicos, sino que también exponen a los aficionados a ciberataques, robo de datos personales o fraudes bancarios. Con la revisión de la Recomendación de la Comisión Europea prevista para noviembre de 2025, LaLiga insiste en la necesidad de una estrategia común que combine tecnología, cooperación institucional, campañas educativas y medidas legales. Solo así, según la patronal, será posible proteger el valor de las competiciones y garantizar que los seguidores disfruten del deporte en un entorno seguro.