Transformación
laSexta gana el máximo premio internacional por su transformación visual
Un reconocimiento que consolida al canal de Atresmedia como referente creativo en televisión, gracias a una identidad visual que rompe moldes sin perder su esencia
Hay veces en que un lavado de cara no solo rejuvenece, sino que conquista. Eso es lo que ha conseguido laSexta con su último rebranding: una renovación visual que ha cautivado a nivel internacional y que ahora le ha valido el oro en los International Eyes & Ears Awards, dentro de la categoría Best New Design Package. La máxima distinción que puede recibir una cadena por su identidad visual, y que sitúa a laSexta entre los grandes del diseño televisivo.
Lo más sorprendente es que este premio no llega solo. laSexta acumula ya varias nominaciones y reconocimientos por su nueva imagen, como las menciones en los GEMA Awards Global y Europe, o el Award of Excellence en los prestigiosos Communicator Awards. Un aluvión de distinciones que no hace más que confirmar que la cadena ha dado en el clavo: arriesgar, renovar y mantener su personalidad sin concesiones.
El nuevo diseño, desarrollado por el equipo de Imagen y Creatividad de Atresmedia, no es una simple actualización estética. Es una declaración de intenciones. Se rediseñó el logotipo, manteniendo su forma icónica pero potenciando el dinamismo, la simplicidad y el impacto. El color verde sigue siendo protagonista, pero ahora con una tonalidad más vibrante y fresca. Una imagen que respira actualidad sin renunciar a su identidad gamberra.
A esto se suma una tipografía exclusiva, creada ad hoc para el canal, y un sistema gráfico completamente renovado. El nuevo logo no es estático: se transforma, se adapta y comunica. Se convierte en selector, guía de navegación, animación, transiciones... Una herramienta narrativa en sí misma, que conecta directamente con el espectador y le acompaña en cada pieza audiovisual.
La fuerza de este rebranding no está solo en lo visual, sino en la coherencia y versatilidad que ofrece para promocionar contenidos y reforzar el tono editorial de la cadena. Cada elemento del diseño cumple una función concreta, sin perder de vista la esencia provocadora, irreverente y contemporánea de laSexta. Es una imagen viva, que evoluciona, que juega y sorprende.
Con este galardón, laSexta no solo celebra un logro estético. Confirma su lugar como un medio que se atreve a romper con lo previsible, que apuesta por la creatividad como motor de cambio y que entiende el diseño como algo más que una envoltura: como una herramienta de comunicación poderosa y con personalidad. Un rebranding con premio... y con mensaje.
