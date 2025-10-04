Llega a España "El camorrista", la serie del autor de Cinema Paradiso que la mafia logró esconder durante 40 años

Han tenido que pasar cuatro décadas para que Camorrista, el proyecto maldito de Giuseppe Tornatore, creador de Cinema Paradiso, llegue finalmente a las pantallas. La serie, basada en el libro homónimo de Giuseppe Marrazzo, fue rodada en 1985 y censurada en Italia poco después de su estreno, debido a la crudeza con la que retrataba a la mafia napolitana.

La obra reconstruye la vida de Raffaele Cutolo, uno de los jefes históricos de la Camorra, y el poder de su organización criminal en el sur de Italia durante los años 70 y 80. Su enfoque directo y sin concesiones incomodó a las autoridades y generó presiones políticas que terminaron bloqueando su distribución. En el set convergían actores profesionales y personas vinculadas directamente al mundo criminal, generando una atmósfera de tensión permanente donde la línea entre ficción y realidad se difuminaba peligrosamente.

El material filmado en aquel entonces fue archivado y nunca llegó a emitirse de forma íntegra, convirtiéndose en una especie de leyenda dentro del audiovisual italiano. Ahora, tras un proceso de restauración y montaje supervisado por Tornatore, "Camorrista" ve la luz en formato de miniserie, dividida en episodios que rescatan el trabajo original.

El director ha explicado que la serie “no es solo un relato criminal, sino también un fresco social de una época en la que el crimen organizado se infiltraba en todos los ámbitos de la vida pública”. Para Tornatore, el retraso de 40 años convierte el estreno en un acontecimiento cultural y en un ajuste de cuentas con la memoria histórica del país.

El lanzamiento ha despertado una notable expectación en Italia, donde la figura de Cutolo sigue generando controversia. La serie no solo promete ser un documento de gran valor artístico, sino también un testimonio incómodo sobre los vínculos entre mafia, poder y política. En España, la miniserie se ha estrenado recientemente a través de AMC+, donde ya está disponible para los espectadores.