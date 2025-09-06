Lydia Lozano confiesa en “De Viernes” la verdad sobre su ausencia y manda mensajes a sus ex de “Sálvame”

El regreso de Lydia Lozano a Telecinco no dejó indiferente a nadie. Dos años y medio después del abrupto final de “Sálvame”, la periodista volvió a la cadena que la convirtió en un rostro indispensable de la crónica social. Lo hizo en "De Viernes", el espacio conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona, donde fue recibida entre aplausos, vítores y la complicidad de sus nuevos compañeros de tertulia.

La colaboradora apareció en el plató bailando su célebre “chuminero”, gesto que arrancó sonrisas y una ovación del público. Sin embargo, la euforia pronto dio paso a la emoción más cruda. Lydia rompió a llorar al recordar lo mal que lo pasó en su etapa fuera de la cadena: “Pensé que esta puerta ya estaba totalmente cerrada. Cuando me llamaron, creí que era un sueño”, confesó visiblemente afectada.

En su intervención no faltaron mensajes dirigidos a sus excompañeros de “Sálvame”. Con ellos emprendió la aventura de “Ni que fuéramos Shhh” en TEN tras la cancelación del magacín, y también coincidió en “La familia de la tele” de TVE, un proyecto que fracasó en pocas semanas. La colaboradora explicó que aquel revés televisivo supuso un punto de inflexión: “Salí de TVE diciendo que no volvía. Necesitaba aire fresco, aunque fuera para vender fruta en un mercadillo”.

Lo más llamativo de la noche fue su defensa frente a quienes la han tachado de traidora por volver a Telecinco mientras sus antiguos compañeros se mantienen en TEN con “No somos nadie”. Lozano reveló un dato desconocido: “Hace muchos meses que me llamaron para este programa. Lo rechacé por lealtad, porque soy muy fiel y no quería dejar colgados a mis compañeros”.

Terelu Campos, que también regresó a Mediaset en circunstancias parecidas, salió en su defensa en pleno directo. Ambas coincidieron en que las acusaciones de deslealtad han sido injustas, y reivindicaron el derecho a elegir nuevos caminos profesionales tras el desgaste sufrido en los últimos años. “Yo tampoco era yo”, reconoció Lydia, asegurando que en este tiempo se sintió desubicada y atrapada en proyectos donde no podía mostrarse tal y como es.

Con lágrimas, confesiones y un baño de masas, Lydia Lozan volvió a Telecinco por la puerta grande. En palabras de Terelu, no es la misma puerta por la que se marcharon tras la cancelación de “Sálvame” en 2023, cuando fueron expulsados “casi” por la cocina. Ahora, en "De Viernes", la periodista se reinventa de nuevo con la emoción intacta y la determinación de demostrar que sigue teniendo mucho que contar en la televisión.