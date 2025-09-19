Lydia Lozano se expande en Telecinco y salta al prime time del lunes con 'El Precio de...'

Como cada año, el mes de septiembre ha comportado la vuelta al cole de miles de estudiantes, pero para Lydia Lozano ha supuesto el regreso a la cadena de la que se marchó tras la cancelación de 'Sálvame' y que le había cerrado las puertas, hasta ahora.

La colaboradora de televisión volvió al prime time de Telecinco de la mano de 'De Viernes' y, tras varias semanas en el programa junto a Santi Acosta, la comunicadora dará el salto a otro de sus programas, sentándose en el plató de 'El precio de...'.

Tras sus dos primeros programas centrados en la exmujer del exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, el formato abordará cuál es el precio de una exclusiva con un grupo de análisis formado por la citada Lydia Lozano, María José Galera, Sandra Aladro, Luis Pliego, Marina Bernal y Antonio Montero.

Según ha avanzado la cadena de Mediaset en una nota de prensa, varios de los profesionales más destacados y de mayor prestigio del mundo de la prensa rosa como periodistas, fotógrafos y editores, que han logrado varias de las portadas más controvertidas y de mayor impacto de las últimas décadas, desvelarán las claves y los grandes secretos que se esconden tras ellas.

El programa, titulado 'El Precio de una Exclusiva', ofrecerá un amplio documental elaborado por el equipo de investigación del formato, que abordará en detalle cómo se gestaron icónicas portadas de 'Interviú' como la de Mar Flores y Alessandro Lecquio o la de Marta Sánchez y cuál es la verdadera historia detrás de las fotografías del actual rey emérito desnudo en la cubierta de un yate nunca publicadas en España, entre otras históricas exclusivas.