Matthew Perry: «Vamos a ver cuánto paga este idiota»

Que la muerte del actor Matthew Perry fue una desgracia lo tenemos todos claro. Todos los seguidores de «Friends» y de cualquier trabajo del actor canadiense se unieron en la extrañeza y el pesar cuando aquel 28 de octubre de 2023 el mundo se enteró de que había fallecido en el jacuzzi de su casa de Pacific Palisades en Los Ángeles, California. Más tarde se desvelaría que una red criminal de venta de ketamina había hecho negocio vendiéndosela al actor y su consumo acabó con su vida. Hoy, y coincidiendo con el segundo aniversario de su fallecimiento, AMC Crime, producido por AMC Networks International Southern Europe, estrena en exclusiva «Matthew Perry: la tragedia», documental dirigido por Robert Palumbo que entrelaza su ascenso a la fama con las causas que le condujeron trágicamente a su muerte a los 54 años.

La producción, de 60 minutos, pero con varios cortes de una separación anterior en capítulos, traza un primer resumen del tema a tratar, pero siempre especificando con claridad en pantalla que «este programa examina un caso legal en el que aún no se ha juzgado a todos los acusados. Las declaraciones sobre las acciones de los acusados se consideran presuntas hasta que sean determinadas por un tribunal de justicia». Sin embargo, al final se traza una línea general sobre cómo se comportaron los cinco acusados por la muerte de Perry para llegar a acuerdos con la fiscalía.

El viaje comienza con la vida del actor, nacido en Ottawa (Canadá) en 1969, fruto de la relación de su madre, Suzanne Langford, secretaria del primer ministro canadiense Pierre Trudeau en los años 70, embarazada a los 20 años, y su padre, John Bennett Perry, actor y exmodelo («Independence Day»), y hombre «Old Spice» en los famosos anuncios. Durante el documental escucharemos del propio Perry algunos detalles sobre su vida, desgranados en su autobiografía «Amigos, amantes y aquello tan terrible» (Flatiron Books, 2022), que se toma como referencia durante los testimonios. Así le oiremos contar cómo le marcó que, tras separarse sus padres, viajara a California con cinco años, solo en el avión, para ir a ver a su padre. También cuenta la pieza con destacados de sus contadas entrevistas televisivas, como la que hizo con el presentador Tom Powell y donde recordó que comenzó a beber alcohol con 14 años y sus amigos Brian y Chris Murray. En 1988 saltaba al estrellato por la película «Una noche en la vida de Jimmy Reardon», en la que coincidió con River Phoenix. Siguió con papeles en la pequeña pantalla hasta que le llegaron oportunidades en el celuloide como «Solo los tontos se enamoran», con Salma Hayek (1997), o «Falsas apariencias», con Bruce Willis (1999).

Justo en esta época (1994), llegaría la que fue la gran oportunidad de su vida: interpretar a Chandler Bing en la sitcom «Six of One», que acabó llamándose «Friends». 10 temporadas y 236 episodios después, los actores protagonistas llegaron a ganar más de un millón de dólares por capítulo en las últimas temporadas. Eso añadiría a las arcas de Perry, solo por «Friends», del orden de 278 millones. Y desgraciadamente, parte de su dinero, aparte de para ayudar a los demás, como insisten en sus testimonios durante el documental periodistas como Katy Forrester, de «The US Sun», y Deborah Wilker, de «The Hollywood Reporter», la escritora Anna David, o los actores Morgan Fairchild (que hizo de la madre de Chandler) y Hank Azaria (amigo personal de Perry), sirvió para pagar los medicamentos contra el dolor que le causó un pequeño accidente y por el que empezó a tomar vicodina de manera pautada.

Como cuenta el documental, Perry iba dando tumbos entre adicciones y él mismo confesó que se podía notar perfectamente su evolución de temporada en temporada de «Friends»: «Si estaba gordo, era el alcohol; si adelgazo, eran pastillas; y si me dejo barba de chivo, es que tomaba muchas pastillas». Todo esto degeneró en un gasto de más de 9 millones de dólares en una docena de clínicas y centros de desintoxicación.

La última parte del documental se centra en su etapa más oscura, cuando llegaron a implicarse en el caso su asistente personal, Kenneth Iwamasa, dos doctores y hasta la «reina de la ketamina». Es doloroso recordar lo que se dijo en el juicio y lo que se destapó en las investigaciones. Llegaron a venderle viales de ketamina de 12 dólares a Perry por valor de 2.000. Los mensajes entre ellos incluían uno que decía: «Vamos a ver cuánto paga este idiota».

La conclusión es que la fama y la búsqueda personal de felicidad llevaron por el camino más peligroso a Matthew Perry, y si le sumamos 55.000 dólares en 51 viales de ketamina, un asistente incapaz de decir que no, y un jacuzzi, tenemos el camino más fácil hacia la tragedia. El final junto a su familia es conmovedor.