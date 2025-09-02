Mediaset lanza su ofensiva digital: 11 estrenos exclusivos en Infinity sin coste

Mediaset ha aprovechado el FesTVal de Vitoria para anunciar la reformulación de su plataforma Mediaset Infinity, que a partir de este otoño contará con 11 programas originales de estreno. La gran novedad es que todos ellos estarán disponibles en abierto, con publicidad, pero de forma gratuita y permanente, lo que sitúa a Infinity como una alternativa diferente dentro del saturado mercado del streaming.

Entre las grandes apuestas destacan “Uno de GH 20”, el reality que permitirá al público seguir en directo la selección de un concursante para la nueva edición de “Gran Hermano”, y “Loco amor”, un dating show conducido por Sebastián Gallego con Oriana Marzoli como colaboradora. Ambos formatos pretenden conectar con las audiencias más fieles de Mediaset y renovar el interés por sus marcas históricas.

El propio Alberto Carullo, director general de Televisión y Digital, ha defendido que esta “evolución profunda y consistente” busca abarcar desde realities hasta ficción internacional. “Trabajamos dentro de todos los géneros con formatos derivados de nuestras marcas estrella, como GH 20, y también tendremos algo relacionado con ‘La isla de las tentaciones’”, explicó durante la presentación.

El regreso de Nagore Robles a Mediaset como presentadora de “Uno de GH 20” es uno de los movimientos más celebrados. El programa ofrecerá dos galas semanales, votaciones abiertas a los usuarios de la app de Infinity y una señal 24/7, con la participación de exconcursantes como mentores de los aspirantes. Todo ello, en abierto y sin coste para la audiencia.

En el terreno del entretenimiento romántico, “Loco amor” pretende recuperar la esencia de los dating shows clásicos, pero con la mirada puesta en cómo los jóvenes se relacionan hoy. “Queremos llevar las relaciones al contacto, a la piel”, afirmó Sebastián Gallego, que debuta como presentador. Oriana, por su parte, aconsejó a los futuros participantes que “se entreguen al cien por cien y no se guarden nada”.

La oferta se completa con formatos como “Ultimate Warrior”, “Me quedo conmigo” con Lucas de Andy y Lucas, “Madres desde el corazón”, el documental sobre La Húngara, la serie italiana “Maria Corleone” y dos especiales de “La isla de las tentaciones”. En total, once estrenos con los que Mediaset pretende reforzar la identidad de su plataforma y conquistar al público con un catálogo variado, gratuito y ambicioso.