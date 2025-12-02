Mikel Iturriaga carga contra 'MasterChef' y revela por qué no participaría

Que 'MasterChef' no es del gusto de Mikel Iturriagaes una verdad universal como la inevitabilidad de la muerte. El periodista y crítico gastronómico ha vuelto a cargar contra 'MasterChef' y revela por qué no participaría en el reality de cocina por excelencia de la televisión en nuestro país. Iturriaga ha vuelto a criticar el programa liderado en RTVE por los chefs Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera en una reciente entrevista en la Cadena Ser, realizada en el videopódcast 'A las bravas' del cómico e imitador Raúl Pérez. Uno de los motivos principales del rechazo de Mikel Iturriaga sobre 'MasterChef' se debe a lo que ocurrió durante la participación de Verónica Forqué, una de las grandes polémicas que han rodeado al programa durante el último lustro.

Mikel estuvo acompañado de su hermano, la leyenda del baloncesto español y medallista olímpico, Juanma López Iturriaga. "El Comidista" fue preguntado durante la entrevista por 'MasterChef' reiterando su animadversión por el formato, debido a la visión que tiene el concurso sobre la cocina. "Me da un poco de rabia porque una vez hablé mal de 'MasterChef' y en todas las entrevistas me vienen con lo mismo y parece aquí que soy un activista contra 'MasterChef'. Es un programa que no me gusta, no me gusta el planteamiento ni esa visión de la cocina como competición", espetaba Mikel Iturriaga durante la entrevista en la SER, antes de sacar la polémica relacionada con Verónica Forqué. "Y me parece que han pasado cosas muy graves en ese programa que están en la mente de todos como lo que pasó con Verónica Forqué que en fin, yo creo que no deberían haber pasado, no deberían pasar en una televisión pública. Es un programa que nunca jamás iría y está en las antípodas de todo lo que defiendo", espetó el periodista y crítico gastronómico español, volviendo a sacar a la palestra el oscuro episodio relacionado con la actriz española, que se quitó la vida tras pasar una situación delicada por culpa de su salud mental, una situación que muchos creen que se agravó presuntamente tras su participación en 'MasterChef'.