Movistar Plus+ exporta a Disney+ su serie más inquietante del año

La historia de Claudia no conoce fronteras. La protagonista de "Los sin nombre", la serie original de Movistar Plus+, se prepara ahora para cruzar el Atlántico y conquistar al público latinoamericano a través de Disney+. A partir del 10 de septiembre de 2025, este inquietante thriller psicológico estará disponible en exclusiva en todos los territorios de América Latina gracias a un acuerdo de distribución entre Movistar Plus+ International y Gloriamundi Producciones.

Se trata del segundo gran estreno de la plataforma española que desembarca en Disney+ tras "Marbella", que desde julio ya forma parte del catálogo en Latinoamérica. El movimiento no solo amplía el alcance internacional de estas producciones, sino que confirma el peso creciente de Movistar Plus+ como referente del audiovisual español, capaz de exportar historias con alma local pero resonancia universal.

"Los sin nombre" es una creación de Pau Freixas y Pol Cortecans, una dupla que ya ha demostrado su solvencia en el drama con capas de misterio. Protagonizada por Miren Ibarguren, Rodrigo de la Serna y Milena Smit, la serie se adentra en la mente de una madre rota por la pérdida de su hija. Todo cambia cuando, años después, una llamada sacude su vida:“Mamá, soy yo, Ángela. ¡Por favor, ven a buscarme!”. Así arranca una odisea marcada por lo sobrenatural y lo emocional.

La serie fue presentada en el Barcelona Film Fest el pasado 27 de abril, antes de su estreno en exclusiva en Movistar Plus+ el 26 de junio. Desde entonces, ha generado una ola de comentarios y críticas que destacan tanto su ambientación como el peso emocional de sus personajes. En su versión bajo demanda, sigue disponible para todos los suscriptores de la plataforma.

El argumento de "Los sin nombre" combina una tensión constante con una sensibilidad que no se pierde en la oscuridad del relato. Claudia, la madre protagonista, se apoya en Salazar, el inspector que llevó el caso años atrás, y en Laura, una joven cuya vida fue salvada por Ángela en circunstancias misteriosas. La búsqueda de la niña los lleva a lugares donde la lógica se quiebra y la verdad se esconde bajo capas de dolor y esperanza.

Con este estreno internacional, Disney+ apuesta por un tipo de contenido más maduro y arriesgado, mientras Movistar Plus+ reafirma su posición como exportadora de ficción de alto nivel, dando visibilidad a creadores y talentos que saben contar historias que trascienden idiomas y geografías. "Los sin nombre" ya no pertenece solo a la ficción española: ahora también es parte del mapa emocional de toda América Latina.