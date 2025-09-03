Movistar Plus+ lanza grandes rebajas con descuentos en Netflix Disney+ y el paquete Motor

El 8 de julio de 2015, Canal Plus dio un paso al lado en nuestro país para dar lugar a Movistar Plus+, que continuó con honores el legado de la cadena de pago francesa, que llegó a España a mediados de 1990. En el décimo aniversario de la plataforma, Movistar Plus+ nos sigue deleitando con grandes obras audiovisuales de todos los rincones del planeta, además de reinventarse, gracias a su nuevo servicio de streaming, que incluye películas, series, canales de televisión y lo mejor del deporte. Según avanza la plataforma especializada Mundoplus.tv, Movistar Plus+ ha decidido beneficiar a sus abonados con grandes descuentos en Netflix, Disney+ y el paquete de motor, disponible durante los próximos seis meses.

Más contenido a menos precio

Movistar Plus+ ha puesto en marcha una campaña de descuentos que afecta a tres de sus productos estrella. En el caso de Netflix, sus tres planes se abaratan durante el periodo promocional: la modalidad con anuncios baja de 6,99 a 5,24 euros al mes, la estándar se reduce de 13,99 a 10,49 euros y la premium pasa de 19,99 a 14,99 euros. Disney+ también aplica rebajas durante seis meses, con el plan con anuncios a 4,49 euros en lugar de 5,99, la opción estándar de 9,99 a 7,49 euros y la premium de 13,99 a 10,49 euros, permitiendo acceder a todo su catálogo de Marvel, Star Wars, Pixar o National Geographic a un precio más competitivo. Por su parte, el paquete Motor de Movistar Plus+ se podrá contratar a 10 euros mensuales durante seis meses, frente a los 15 habituales, incluyendo toda la Fórmula 1, MotoGP y la Premier League, además de acceso a DAZN F1 y los canales DAZN 1-4 con más ligas y competiciones.

Apostando por el contenido en alta definición

Movistar Plus+ da un paso más en su apuesta por la alta definición y en esta temporada 2025-2026, emite todos los partidos de LaLiga EA Sports incluidos en su catálogo a través de un nuevo canal en calidad HD HDR 1080p. Con esta mejora, los aficionados de los 20 equipos de Primera División disfrutan de una experiencia audiovisual mucho más inmersiva, con mayor profundidad de color, mejores contrastes y una calidad de imagen cercana a la del cine. Esta mejora también se ha llevado a cabo en otros ámbitos, como la actualidad internacional con BBC World News y CNN International, que hasta ahora solo estaban disponibles en calidad estándar (SD). Aunque ya formaban parte de la oferta televisiva de la plataforma, no era posible verlos en HD a través del decodificador, calidad que estará disponible para los usuarios de la televisión de pago más importante de nuestro país. Además, Movistar Plus+ confirmó la semana pasada la incorporación de la alta definición del canal Baby TV a su parrilla de canales, un paso más en su apuesta por ofrecer todos los contenidos en HD. Este canal infantil, propiedad de The Walt Disney Company, destaca por su programación educativa y entretenida, pensada para niños en edad preescolar.