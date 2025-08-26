Muere a los 81 años la periodista y actriz Isabel Pisano

Isabel Pisano ha muerto a los 81 años de edad. La periodista y actriz triunfó en primera línea de batalla como corresponsal de guerra, con una trayectoria bastante dilatada en el mundo de las letras, ya que tuvo bastante éxito como escritora. Sus últimos días los pasó en una residencia geriátrica de Madrid, lugar en el que falleció en el día de ayer.

(Noticia en elaboración)