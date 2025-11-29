Muere la estrella de Netflix Tony Germano al caerse de su tejado

El actor brasileño Tony Germano, conocido por su trabajo en series de Netflix y Nickelodeon, falleció a los 55 años tras sufrir una caída fatal mientras realizaba obras de remodelación en el tejado de la casa de sus padres en São Paulo.

Tony Germano, una figura reconocida en la comunidad artística brasileña, tenía una sólida carrera de más de tres décadas en teatro, cine, televisión y doblaje. Su muerte ocurrió el miércoles 26 de noviembre, cuando perdió el equilibrio y cayó desde el techo mientras supervisaba las reformas en la vivienda familiar a la que se había mudado recientemente. La noticia fue confirmada por su representante, quien expresó el profundo pesar de familiares, amigos y colegas por la pérdida de un profesional dedicado y querido. Germano no sobrevivió a las heridas sufridas en la caída y fue velado en el Cementerio Bosque da Paz en Vargem Grande Paulista, donde se le rindió homenaje en un funeral íntimo.

Germano destacó en el doblaje de producciones internacionales para el público de habla portuguesa, participando en series infantiles y juveniles como "Nicky, Ricky, Dicky & Dawn" de Nickelodeon y la serie animada brasileña de Netflix "Vai, Cachorro, Vai!". También prestó su voz en películas como la versión en portugués de "Beauty and the Beast" (2017) y formó parte del elenco de producciones cinematográficas en Prime Video, como "An Unforgettable Year: Autumn" (2023). Su colaboración en proyectos vinculados a Disney y Nickelodeon consolidó su reputación como un actor versátil y talentoso del doblaje.

El mundo del espectáculo brasileño reaccionó con tristeza ante la noticia. Figuras como Miguel Falabella y Bia Brumatti expresaron su dolor y recordaron a Germano como un profesional intachable y una persona llena de alegría y luz. Falabella destacó haber tenido el privilegio de trabajar junto a él en diversas producciones, y sus familiares y amigos celebraron la vida y obra de un artista que deja un legado significativo en la actuación y el doblaje.