Muere Luis Ángel de la Viuda a los 93 años, director de programas de RTVE durante el gobierno de Adolfo Suárez

Sus restos mortales permanecerán en el tanatorio de La Paz en Tres Cantos

El periodista y empresario burgalés Luis Ángel de la Viuda ha fallecido a los 93 años, dejando tras de sí una de las trayectorias más completas y respetadas del periodismo español. Colaborador habitual de Diario de Burgos, desarrolló una carrera que abarcó prensa, radio y televisión. Comenzó en La Voz de Castilla y fue nombrado director del diario Pueblo por el rey Juan Carlos I. En el ámbito audiovisual, destacó como director de programas de RTVE durante el mandato de Adolfo Suárez y anteriormente como director de informativos de RNE. Miembro del equipo fundacional de Antena 3, De la Viuda fue también columnista y tertuliano en numerosos medios, siendo recordado como un referente del periodismo comprometido y plural.

Trayectoria académica y legado profesional de Luis Ángel de la Viuda

Luis Ángel de la Viuda forjó una sólida formación académica tras cursar sus estudios en Burgos. Se licenció en Derecho y en Ciencias de la Información (Periodismo) por las universidades de Valladolid y Complutense de Madrid, sentando las bases de una carrera marcada por la vocación y el rigor informativo. Su debut profesional tuvo lugar en La Voz de Castilla, antes de asumir la dirección del diario Pueblo y de las revistas SP y Telerradio. Colaborador habitual de Diario 16, ABC y El Mundo, mantuvo un estrecho vínculo con el Diario de Burgos. En el ámbito audiovisual, ocupó cargos directivos en RNE y RTVE, fundó Radio 80 y participó en tertulias de Antena 3, Onda Cero y COPE, siendo reconocido con galardones como el Premio Ondas y el título de Burgalés de Pro. Descanse en Paz.

