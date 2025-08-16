Muere Tristan Rogers, leyenda de "Hospital General", a los 79 años tras una batalla contra el cáncer

El mundo de la televisión se viste de luto con la muerte de Tristan Rogers, uno de los actores más veteranos y carismáticos de "Hospital General". El intérprete australiano falleció este 15 de agosto a los 79 años, apenas un mes después de que se hiciera público que padecía cáncer. La noticia fue confirmada por su representante, y rápidamente ha generado una ola de condolencias dentro y fuera de la industria televisiva.

Rogers se unió a "Hospital General" en 1980 para dar vida a Robert Scorpio, un personaje que, aunque secundario, se convirtió en imprescindible para los seguidores de la serie. Su paso por Port Charles no fue fugaz: en más de 1.500 episodios, el actor logró consolidarse como una de las caras más queridas de la ficción que emite ABC desde 1963. Incluso tras dejar el reparto fijo a finales de 2024, Rogers había regresado en varias apariciones especiales que emocionaron a los fans.

El productor ejecutivo del drama médico, Frank Valentini, expresó el sentimiento de la familia de la serie con un emotivo mensaje: “Toda la familia de Hospital General está desconsolada por el fallecimiento de Tristan Rogers. Ha cautivado a nuestros fans durante 45 años y Port Charles no será lo mismo sin él (ni sin Robert Scorpio). Era un talento único y lo extrañaremos muchísimo”.

Además de su icónico papel en "Hospital General", Tristan Rogers trabajó en otras producciones televisivas de renombre como "The Bay" y "The Young and the Restless". Su versatilidad como actor y su presencia magnética en pantalla lo convirtieron en una figura de referencia en el género de las telenovelas estadounidenses.

La noticia de su fallecimiento ha impactado especialmente a los seguidores que lo vieron crecer junto a la serie durante casi medio siglo de carrera televisiva. Para muchos, Robert Scorpio no era solo un personaje, sino un símbolo de la continuidad y la memoria viva de "Hospital General".

Con su partida, la televisión pierde a una de sus leyendas más duraderas. Los fans, en cambio, conservarán para siempre su legado en la pantalla, en los recuerdos compartidos y en el eco de una voz que marcó generaciones. Tristan Rogers deja tras de sí un vacío difícil de llenar y un ejemplo de entrega absoluta a su oficio.