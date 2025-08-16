Obituario
Muere Tristan Rogers, leyenda de "Hospital General", a los 79 años tras una batalla contra el cáncer
El actor australiano se convirtió en un rostro imprescindible del drama médico de ABC, dejando una huella imborrable en sus fans durante más de cuatro décadas
El mundo de la televisión se viste de luto con la muerte de Tristan Rogers, uno de los actores más veteranos y carismáticos de "Hospital General". El intérprete australiano falleció este 15 de agosto a los 79 años, apenas un mes después de que se hiciera público que padecía cáncer. La noticia fue confirmada por su representante, y rápidamente ha generado una ola de condolencias dentro y fuera de la industria televisiva.
Rogers se unió a "Hospital General" en 1980 para dar vida a Robert Scorpio, un personaje que, aunque secundario, se convirtió en imprescindible para los seguidores de la serie. Su paso por Port Charles no fue fugaz: en más de 1.500 episodios, el actor logró consolidarse como una de las caras más queridas de la ficción que emite ABC desde 1963. Incluso tras dejar el reparto fijo a finales de 2024, Rogers había regresado en varias apariciones especiales que emocionaron a los fans.
El productor ejecutivo del drama médico, Frank Valentini, expresó el sentimiento de la familia de la serie con un emotivo mensaje: “Toda la familia de Hospital General está desconsolada por el fallecimiento de Tristan Rogers. Ha cautivado a nuestros fans durante 45 años y Port Charles no será lo mismo sin él (ni sin Robert Scorpio). Era un talento único y lo extrañaremos muchísimo”.
Además de su icónico papel en "Hospital General", Tristan Rogers trabajó en otras producciones televisivas de renombre como "The Bay" y "The Young and the Restless". Su versatilidad como actor y su presencia magnética en pantalla lo convirtieron en una figura de referencia en el género de las telenovelas estadounidenses.
La noticia de su fallecimiento ha impactado especialmente a los seguidores que lo vieron crecer junto a la serie durante casi medio siglo de carrera televisiva. Para muchos, Robert Scorpio no era solo un personaje, sino un símbolo de la continuidad y la memoria viva de "Hospital General".
Con su partida, la televisión pierde a una de sus leyendas más duraderas. Los fans, en cambio, conservarán para siempre su legado en la pantalla, en los recuerdos compartidos y en el eco de una voz que marcó generaciones. Tristan Rogers deja tras de sí un vacío difícil de llenar y un ejemplo de entrega absoluta a su oficio.
