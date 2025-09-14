Netflix anuncia fecha y tráiler de la temporada 4 de The Witcher, con Liam Hemsworth debutando como Geralt de Rivia

Netflix ha confirmado que la cuarta temporada de The Witcher se estrenará el 30 de octubre de 2025 y ha acompañado el anuncio con el lanzamiento de su primer tráiler oficial. Esta entrega será especialmente significativa, ya que marcará el debut de Liam Hemsworth en el papel de Geralt de Rivia, tras la salida de Henry Cavill.

El avance muestra por primera vez al nuevo rostro del brujo, junto a imágenes de personajes clave como Ciri y Yennefer, anticipando una temporada cargada de acción, intriga y un tono más sombrío. Con este cambio, Netflix busca mantener la esencia de la saga literaria de Andrzej Sapkowski y reforzar el atractivo de una de sus franquicias más exitosas.

Una de las grandes novedades del reparto es la incorporación de Laurence Fishburne como Regis, el enigmático barbero-cirujano procedente de la novela Baptism of Fire. Su llegada promete aportar mayor profundidad narrativa gracias a la sabiduría y el misterioso pasado del personaje, que ocupa un lugar destacado en la mitología de The Witcher.

La producción, dirigida por Lauren Schmidt Hissrich, continúa expandiendo el universo de The Witcher, que ya incluye el spin-off Blood Origin y varias películas de animación. La apuesta es consolidar la saga como referente del género fantástico en la plataforma, con nuevas tramas y escenarios que profundizan en el continente dividido por la magia, los monstruos y las luchas de poder.

La llegada de Hemsworth ha generado expectación entre los fans, que esperan comprobar cómo afronta el reto de interpretar a Geralt tras el éxito de Cavill. Netflix confía en que esta nueva etapa mantenga el entusiasmo del público y consolide a The Witcher como una de sus series más vistas. El reparto también mantiene la presencia de Anya Chalotra, Freya Allan y JoeyBatey, que regresan en sus papeles de Yennefer, Ciri y Jaskier.