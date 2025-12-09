Netflix elimina el envío a la tele desde el móvil para cortar las cuentas compartidas

Netflix ha decidido apretar aún más el cerco contra quienes comparten cuenta, y esta vez lo ha hecho donde más duele: en la comodidad del “enviar a la tele desde el móvil”. La plataforma ha desactivado, casi sin aviso, la opción de hacer cast a través de Chromecast o Google TV desde su app móvil. Lo que durante años fue una forma rápida y práctica de ver tus series favoritas en cualquier pantalla, ha desaparecido sin dejar ni rastro.

Numerosos usuarios han notado que el famoso icono de "Cast" ya no funciona o directamente ha desaparecido. Aunque el icono esté visible, muchos televisores y dispositivos han dejado de aparecer como opción de envío, y no es un fallo. Se trata de un cambio intencionado que afecta a casi todos los modelos actuales de Chromecast, incluyendo televisores con Google TV o reproductores compatibles. La medida se ha extendido a nivel global.

¿La razón? Muy simple: cerrar una puerta por donde se colaban millones de visualizaciones sin control. Hasta ahora, con solo conectar el móvil a una red Wi-Fi doméstica durante unos minutos, Netflix lo validaba como “parte del hogar”. Luego, ese mismo móvil podía reproducir contenido en otra casa usando Chromecast, sin que el sistema detectara nada raro. Pero ahora, eso se acabó. Netflix quiere asegurarse de que cada reproducción ocurra en un lugar identificado como parte del hogar principal.

Las únicas excepciones son los Chromecast más antiguos (sin mando) o televisores con sistemas algo desactualizados, y aún así, solo si pagas por el plan Estándar o Premium. Los planes con anuncios directamente pierden esta función, incluso aunque el dispositivo sea compatible. Un recorte silencioso pero significativo, que convierte la función en un privilegio de pocos.

El cambio también tiene implicaciones prácticas: ya no podrás ver Netflixfácilmente en televisores de hoteles, casas de amigos o segundas residencias, a menos que inicies sesión desde la app del televisor. Es decir, el móvil deja de ser una llave maestra para acceder a tu cuenta sin compartirla, y todo apunta a que la plataforma no tiene intención de dar marcha atrás.

Este nuevo paso forma parte de una estrategia más amplia de control: validaciones periódicas, limitaciones según el tipo de cuenta, y la ya polémica figura del “miembro extra”. Con la eliminación del soporte generalizado para Chromecast, Netflixdeja claro que su prioridad ahora es la monetización y el control del entorno doméstico, aunque eso suponga complicar aún más la experiencia del usuario.