Netflix pide un megacrédito bancario para pagar en efectivo la compra de Warner Bros. Discovery

Netflix ha dado un paso decisivo para hacerse con Warner Bros. Discovery al presentar una oferta vinculante en la actual ronda de pujas por el gigante del entretenimiento, lo que le permitiría tomar ventaja frente a competidores como Paramount y Comcast, según ha avanzado Bloomberg. La propuesta del grupo de streaming estaría basada mayoritariamente en efectivo y podría resolverse en apenas unos días, mientras sus rivales trabajan contrarreloj con sus entidades financieras para mejorar sus ofertas, ya sea por la totalidad del grupo o por algunas de sus divisiones. Para afrontar esta operación, Netflix estaría negociando un préstamo puente de decenas de miles de millones de dólares. El interés se centra especialmente en activos estratégicos como los estudios de Warner y HBO, al igual que ocurre con Comcast, mientras que Paramount no descarta intentar una compra completa. En paralelo, Warner Bros ya ha comunicado su intención de estudiar la venta de algunos negocios de forma separada de Discovery Global, un movimiento alineado con su plan de escisión en dos compañías antes de abril de 2026. En octubre, además, la empresa rechazó varias ofertas de Skydance y actualmente cotiza en Wall Street con una capitalización cercana a los 59.510 millones de dólares.

Forbes apuesta por una gran jugada: por qué Apple debería comprar Warner Bros. Discovery

Forbes, a través del análisis de Mark Hughes, sitúa a Apple como el comprador más lógico y estratégico de Warner Bros. Discovery en un momento clave para la industria audiovisual. El grupo, propietario de HBO, Warner Bros. Pictures, DC, CNN y Discovery, avanza hacia una escisión prevista para 2026 que separará sus activos de streaming y estudios del negocio de televisión por cable. Sin embargo, la enorme deuda heredada de la fusión de 2022 ha debilitado su posición y ha abierto la puerta a una posible adquisición. Hughes defiende que, frente a fondos de inversión o a operaciones de consolidación más agresivas, Apple ofrece justo lo que a WBD le falta: capital paciente, músculo financiero y una plataforma tecnológica global. Para la compañía de Cupertino, la operación resolvería su gran talón de Aquiles: la falta de escala de Apple TV+. Aunque el servicio goza de prestigio creativo y premios, carece del volumen de catálogo y de la capacidad de retención que sí tiene WBD. Integrar sus estudios, bibliotecas y plataformas permitiría a Apple disparar de inmediato sus ingresos por Servicios, fortalecer Apple One y reducir los riesgos de depender de un crecimiento más limitado en el streaming premium.