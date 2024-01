Netflix pone fecha al a docuserie de 'El pequeño Nicolás'

El 3 de diciembre de 2014, un joven de 20 años llamado Francisco Nicolás Gómez Iglesias fue denunciado por la abogacía del estado por un presunto delito de injurias. Al parecer, este joven madrileño afirmaba haber colaborado con el CNI, con la Casa Real y con la Vicepresidencia del gobierno de por aquel entonces que estaba en manos del Partido Popular.

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el «pequeño Nicolás» larazon freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@4c8c1c51

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y el foco de atención se centró en el conocido ‘Pequeño Nicolás’, llegando a salir a la luz fotografías donde se le podía ver con otros políticos e incluso con su majestad, el rey Felipe VI, en el momento de su coronación. Además de ser detenido en el centro de Madrid por presunto delito de falsedad, estafa y usurpación de identidad, Nicolás se ganó estar en boca de todos.

9 años después de aquello y tras numerosos escándalos, la plataforma de streaming Netflix ha lanzado el tráiler de la que será la serie documental de este joven. A pesar de que algunos medios como El Confidencial afirmaban recientemente que se había cancelado un proyecto audiovisual centrado en la vida de Nicolás, ahora se confirma que sí se ha realizado.

Bajo el nombre de ‘Pícaro: El Pequeño Nicolás’, esta docuserie estará disponible a partir del miércoles 15 de febrero. ‘’Negocios internacionales, misiones secretas, fiestas exclusivas… ¿Cómo consiguió un joven de 14 años tanto poder? La docuserie ‘Pícaro: El Pequeño Nicolás’ llega el 15 de febrero’’, se puede leer acompañado de un pequeño tráiler.

‘’Me creía el puto amo, me lo creía tanto que los de alrededor también se lo creían’’, ''Yo he sido alguien que ha estado cerca de las cloacas porque he olido la miera que había’’, son algunas de las confesiones que el protagonista adelanta. Cabe recordar que no es la primera vez que el madrileño participa en algo de entretenimiento ya que en 2016 entró a concursar en la 4 edición de ‘ Gran Hermano VIP ’ donde fue el primer expulsado, para luego ser repescado y donde ganó alrededor de 228.571 euros brutos.