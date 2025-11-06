La noche que Pedro Piqueras sintió miedo escénico ante 25 millones de personas

Pedro Piqueras ha sido durante décadas una de las voces más reconocibles del periodismo televisivo en España, pero incluso alguien con su aplomo ha tenido que enfrentarse a momentos que pusieron en jaque su fortaleza mental. En una reciente entrevista para el programa "En primicia", en La 2, el presentador reveló el episodio profesional más angustiante de su vida.

El 14 de diciembre de 1988, durante la histórica Huelga General, la señal de TVE 1 se interrumpió, y toda la responsabilidad informativa recayó en un único canal: TVE 2. ¿Quién estaba al frente de esa emisión? Pedro Piqueras. De repente, se convirtió en la única fuente de información para 25 millones de personas, y eso, como él mismo confiesa, casi le colapsa.

“Sentí por primera vez que el miedo escénico existe”, reconoce. No fue una exageración: el presentador asegura que si hubiese sido plenamente consciente de la audiencia que tenía al otro lado de la pantalla, “no habría podido respirar”. Fue un punto de inflexión. No era un problema de inseguridad, sino de magnitud emocional. El peso de la expectación, de la historia en directo, le sobrepasó.

Tras aquel momento, Piqueras no dudó en buscar ayuda profesional. “Trabajé con una psicóloga para crear mecanismos que evitaran que el miedo escénico me dominara”, confesó. Fue entonces cuando descubrió la importancia de algo tan simple como respirar. "Es bueno relajarse, pensar que va a salir bien", explicó, convencido de que gran parte del reto está en la preparación mental.

El periodista, que se despidió de los "Informativos Telecinco" en 2023, continúa siendo una figura respetada y muy querida. Pero ahora, con más distancia y sin el vértigo del directo diario, puede hablar con franqueza de los momentos que le marcaron. El miedo escénico no discrimina por experiencia, y la presión del directo puede derribar incluso a los más veteranos.

Piqueras demuestra que incluso en los medios, donde la imagen de seguridad es fundamental, la salud mental es una herramienta imprescindible. Aquel informativo de 1988 no solo fue una lección de periodismo en estado puro, también fue una llamada de atención sobre lo invisible: el impacto psicológico de contar la realidad en tiempo real.