Los novillos de Los Maños ya esperan en chiqueros para la nocturna de Las Ventas

Esta noche, jueves 7 de agosto, a partir de las 21:00h., Las Ventas celebra una novillada nocturna con uno de los hierros más esperadas del verano. El cartel lo integran El Mella e Ignacio Candelas, ambos debutantes con picadores en Madrid, junto a Cid de María, que ya dejó buen sabor en su presentación primaveral. Pero más allá de los nombres, todas las miradas están puestas en el encierro de la ganadería aragonesa de Los Maños, una divisa de contrastada personalidad que vuelve a la Monumental con seis ejemplares de enorme interés para el aficionado.

La historia de Los Maños arranca a finales de los años 80, cuando la familia Marcuello adquiere reses procedentes de Pablo Mayoral para cimentar la que hoy es la vacada más reconocida de Aragón. A esta base original, con posible poso de Veragua y Martínez, se suma en 2007 una línea de Bucaré, antes de que Carlos Aragón Cancela se hiciera con los derechos del hierro. El resultado: una ganadería con sello propio, finura morfológica y un comportamiento que suele conjugar nobleza, ritmo y profundidad en la embestida.

Uno de los pilares actuales de esta casa es la clara diferenciación de sangres: por un lado, la línea original procedente de Mayoral, enriquecida con aportes de Santa Coloma-Buendía; por otro, la rama de Pallarés, que entró con fuerza en los primeros años del siglo XXI a través de compras a los herederos de Benítez Cubero y Bucaré. Esta segunda línea ha ganado peso por separado, con toros más cortos, de menor alzada pero gran expresión y picante, que han dado excelentes resultados en plazas de exigencia.

Las Ventas vuelve así a apostar por una ganadería que, sin necesidad de fuegos artificiales, se ha ganado un lugar destacado entre las predilectas del aficionado exigente. El encaste Santa Coloma-Buendía, bien trabajado y depurado, promete una noche de emociones para quienes siguen con atención las claves del toro.

Como es habitual en esta casa, la personalidad de los animales está muy ligada a sus hechuras: cuellos más bien cortos, mirada viva, cierta tendencia a abrir la cara y, sobre todo, un fondo que permite a los novillos crecer durante la lidia. Esa es la gran baza de Los Maños: toros que embisten con ritmo, transmiten en el último tercio y permiten ver el toreo de verdad.

Estos son los novillos y el orden en que serán lidiados:

El Mella se presentará en Madrid con el primero, "Volador", nº 39.

"Volador", nº 39 Alfredo Arévalo Plaza 1

En segundo lugar saldrá "Barbatristes", nº 48, para Cid de María.

"Barbatristes", nº 48 Álfedo Arévalo Plaza 1

"Cupletero", nº 34, será el novillo de la presentación de Ignacio Candelas en esta plaza.

"Cupletero", nº 34 Alfredo Arévalo Plaza 1

El cuarto turno será para El Mella con "Corbeto", nº 61.

"Corbeto", nº 61 Alfredo Arévalo Plaza 1

Cid de maría actuará en quinto lugar con "Robahierba", nº 69.

"Robahierba", nº 69 Alfredo Arévalo Plaza 1

Y cerrará la noche Ignacio Candelas con "Bonachón", nº 17.

"Bonachón", nº 17 Alfredo Arévalo Plaza 1

Los sobreros serán de Sánchez Cobaleda, "Bolichito", nº 1, y Guadajira, "Ponderoso", nº 21.