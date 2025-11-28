Óscar Cornejo y Adrián Madrid recurrirán su condena por revelación de secretos tras la sentencia de la Audiencia de Madrid a favor de Rocío Flores

La Audiencia Provincial de Madridha condenado a los productores Óscar Cornejo y Adrián Madrid, creadores del histórico formato 'Sálvame', a dos años de prisión, al pago de una multa de 200.000 euros a Rocío Flores y a dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por un delito de revelación de secretos. La sentencia considera a ambos productores "autores criminalmente responsables" por haber desvelado en televisión, dentro de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', el episodio de violencia ocurrido entre la hija de Rocío Carrasco y su madre cuando aún era menor de edad. Para el tribunal, la emisión de esos datos procedentes de un expediente judicial de menores supuso una grave vulneración del derecho a la intimidad. Tras conocerse el fallo, la productora La Osa Producciones, responsable actualmente de espacios como 'Malas Lenguas', 'Directo al grano' en TVE y 'No somos nadie' en TEN y Canal Quickie, ha emitido un comunicado en el que adelanta que recurrirán la decisión judicial.

La Osa Producciones anuncia que Óscar Cornejo y Adrián Madrid recurrirán la condena por revelación de secretos

"Pese a la sorpresa por esta sentencia, Óscar Cornejo y Adrián Madrid se encuentran tranquilos y convencidos de su inocencia. La resolución no es firme y será recurrida", señala el escrito. Ambos productores sostienen que, tal y como defendieron durante el juicio, los hechos no constituyen un delito de revelación de secretos. Desde la productora recuerdan además que el Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid archivó inicialmente la causa y que otros procedimientos similares contra distintos medios también fueron sobreseídos. Por ello, aseguran que confían plenamente en que la Justicia acabará dándoles la razón, como ya ocurrió antes del recurso presentado por la defensa de Rocío Flores. En estos momentos, Óscar Cornejo, Adrián Madrid, su antigua productora La Fábrica de la Tele, Mediaset España y Radical Change Contents disponen de un plazo de diez días para interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Si finalmente la sentencia fuera confirmada, la inhabilitación profesional impediría a ambos productores seguir al frente de La Osa Producciones y asumir directamente la producción de sus actuales formatos. En ese escenario, la empresa se vería obligada a reorganizar su cúpula directiva para poder mantener sus programas en emisión y garantizar su continuidad en televisión.