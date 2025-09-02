Pablo Motos barre en el regreso de ‘El Hormiguero’ y supera a la entrevista de Sánchez en RTVE

Pablo Motos volvió este lunes a Antena 3 por todo lo alto. El estreno de temporada de El Hormiguero firmó el mejor arranque de su historia con 2.347.000 espectadores y un 21,1% de cuota de pantalla, lo que le permitió liderar la noche con holgura. El programa, que recibió a Bertín Osborne como primer invitado, superó incluso sus registros habituales y dejó claro que sigue siendo uno de los grandes motores de audiencia de la cadena de Atresmedia.

En paralelo, la esperada entrevista a Pedro Sánchez en RTVE quedó en segundo lugar. Conducida por Pepa Bueno, la intervención del presidente se emitió en La 1, La 2, Canal 24 horas, RNE y RTVE Play, alcanzando en total a 2.027.000 espectadores y un 18,5% de cuota. En La 1, su canal principal, el dato se redujo a 1.487.000 seguidores y un 13,5% de share, cifras por debajo del programa de Motos en Antena 3.

El contraste fue aún mayor en la audiencia acumulada: El Hormiguero consiguió reunir a 4,8 millones de espectadores únicos, frente a los 3,9 millones que en algún momento conectaron con la entrevista del jefe del Ejecutivo. Además, durante la franja en la que coincidieron ambos espacios, Antena 3 promedió un 16,1% gracias al arrastre del informativo y a los primeros minutos del show de Motos, que arrancó a las 21:55 horas.

Con estos resultados, El Hormiguero confirma su liderazgo absoluto en el inicio de curso televisivo y marca distancia con RTVE, que apostaba fuerte por la comparecencia de Sánchez. Una vez más, el programa de Pablo Motos refuerza su posición como referente del prime time y como una de las marcas más sólidas de la televisión española.