Paramount apuesta por la UFC en un acuerdo histórico de streaming y TV

En uno de sus primeros movimientos tras el cambio de dueños, Paramount se ha asegurado los derechos de transmisión de la UFC en Estados Unidos. El acuerdo, firmado con TKO Group Holdings, tendrá una duración de siete años y un valor total de 7.7 mil millones de dólares, lo que equivale a unos 1,100 millones por año.

Incluye 13 eventos principales y 30 veladas adicionales que estarán disponibles en la plataforma de streaming Paramount+, mientras que algunos combates también se emitirán en la cadena CBS. Este cambio significa que la UFC dejará de ofrecer sus peleas bajo el formato de pago por visión, ya que todo el contenido estará incluido en la suscripción de Paramount+.

La cifra supera el doble de lo que TKO recibe actualmente de ESPN, cuyo contrato termina a finales de 2025. Con esta jugada, Paramount deja clara su intención de competir de forma agresiva contra gigantes como Netflix y Amazon, buscando atraer a los aficionados de las artes marciales mixtas.

La negociación se concretó apenas una semana después de que David Ellison asumiera como CEO de Paramount, tras la fusión de 8 mil millones de dólares con Skydance. Ellison incluso fue visto en recientes eventos de UFC, reforzando el interés estratégico de la compañía en este deporte.

Mientras tanto, ESPN seguirá vinculada a TKO, pero con un nuevo contrato enfocado en WWE, que incluye eventos como WrestleMania y SummerSlam para su futura plataforma de streaming.