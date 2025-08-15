Paramount se lleva a los creadores de 'Stranger Things' con un acuerdo que hace historia

Matt y Ross Duffer, las mentes creativas que dieron vida a 'Stranger Things', han decidido dar un giro inesperado a su carrera. Tras casi una década trabajando bajo el paraguas de Netflix, donde convirtieron la serie en un fenómeno global, los creadores han cerrado un acuerdo histórico con Paramount Studios. El contrato, descrito por medios de la industria como uno de los más lucrativos de los últimos años, les permitirá desarrollar nuevos proyectos originales para la compañía.

El pacto incluye la producción y creación de series y películas para distintas divisiones de Paramount, y supone un movimiento estratégico para el estudio, que busca reforzar su catálogo de contenido exclusivo en plena guerra del streaming. Aunque los detalles financieros no se han revelado, fuentes cercanas a la negociación apuntan a cifras millonarias y a un compromiso de varios años.

Para Netflix, la marcha de los Duffer representa una pérdida significativa. 'Stranger Things', cuyo final llegará con su quinta temporada en 2025, ha sido una de las producciones más vistas y rentables de la plataforma. La serie no solo impulsó la imagen de la compañía a nivel global, sino que generó un impacto cultural con sus referencias a la cultura pop de los años 80, su reparto juvenil y su mezcla de ciencia ficción y terror.

En Paramount, los hermanos Duffer tendrán libertad creativa para explorar nuevos formatos y géneros. Si bien 'Stranger Things' marcará el cierre de una etapa, su fichaje por el estudio abre la puerta a una nueva fase que podría traer franquicias originales con el mismo potencial de éxito.

Con este acuerdo, Paramount no solo refuerza su posición en el mercado, sino que lanza un mensaje claro: está dispuesta a competir por el talento más cotizado de la industria. Y, tratándose de los Duffer, el público ya espera con expectación cuál será su próximo “fenómeno televisivo”.