"Pasa sin llamar" se despide en silencio: así fueron los pobres números que llevaron a TVE a cerrarle la puerta

La aventura televisiva de "Pasa sin llamar" llegó a su fin sin grandes titulares ni despedidas en directo. RTVE emitió el pasado 30 de agosto la última entrega del programa de entretenimiento conducido por Inés Hernand, acompañada de Alba Carrillo, Carmina Barrios y Mariona Casas, y fuentes internas ya confirman que no habrá continuidad. El formato, producido junto a WinwinAudiovisual, se estrenó el 12 de julio y en apenas ocho semanas ha pasado a formar parte de la lista de intentos fallidos de La 2.

El cierre del programa contó con la participación especial de la influencer Marina Rivers y la cantante Pastora Soler, en un episodio dedicado al “empoderamiento femenino”. Sin embargo, lo que se vivió en pantalla no fue un adiós formal. Al contrario: Hernand se dirigió a los espectadores con un “nos vemos la semana que viene aquí, en 'Pasa sin llamar'”, sin revelar que esa era la última cita. El verdadero final se comunicó después, a través de las redes sociales del propio programa.

El equipo se despidió de la audiencia con un mensaje de agradecimiento en redes: “¡Mil veces gracias por pasar sin llamar! Cerramos las puertas de nuestro pisito con una de las mejores voces de España, Pastora Soler. Mil gracias por haber estado estos dos meses con nosotr@s”. Una despedida digital que contrasta con la frialdad con la que Torrespaña ha decidido cerrar el proyecto.

En cuanto a audiencias, los números no acompañaron. Los ocho programas promediaron un 2,1% de cuota de pantalla y apenas 153.000 espectadores, datos en línea con los mínimos históricos de La 2, aunque la cadena venía de mejorar en los últimos meses. Solo dos emisiones, la primera (2,6% y 213.000) y la cuarta (2,6% y 185.000), lograron situarse en cifras aceptables. El resto se movió en la franja del 1,4% al 2%, dejando claro que el formato no consiguió enganchar.

El contexto de su estreno tampoco ayudó. El programa había sido grabado mucho tiempo antes y permaneció en los cajones de RTVE hasta que la parrilla quedó libre tras la retirada de “La familia de la tele”. Así, cuando por fin vio la luz, lo hizo en pleno verano, con un prime time sabatino poco propicio para captar audiencia.

Durante sus entregas, "Pasa sin llamar" recibió a invitados como Lydia Lozano, Paco León, Ana Guerra, Mercedes Milá, Samantha Hudson o Javier Giner, entre otros nombres reconocidos. Sin embargo, la nómina de celebrities no bastó para salvar un espacio que, pese a su planteamiento fresco y su tono cercano, no encontró su hueco en La 2. Con este adiós silencioso, RTVE cierra la puerta a un programa que nació sin demasiada fe por parte de la cadena y que no ha logrado justificar una segunda oportunidad.