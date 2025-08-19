'Pasapalabra' consigue que su bote supere los 2 millones de euros mientras Rosa y Manu lo rozan por los dedos

Hacía años que Antena 3 no poseía un bote tan codiciado. El premio de 'El Rosco' de 'Pasapalabra' alcanzaba ayer la apoteósica cifra de 2 millones de euros, una suma que no se veía en el formato presentado por Roberto Leal desde la victoria de Rafa Castaño en marzo de 2023. El sevillano se hizo en su día con el bote más alto de la historia del concurso: 2.272.000 euros.

"¡Es una locura! Me cuesta trabajo pronunciarlo", bromeaba Leal cuando revelaba la cantidad actualizada del premio de la prueba más exigente de la televisión en nuestro país. Una prueba a la que, como viene siendo habitual, se terminarían enfrentando Rosa y Manu, los dos titanes de 'Pasapalabra'.

Casi un año de duelos, pero todavía sin suerte

Con más de 300 programas a sus espaldas, Manu lleva ya casi 200.000 euros acumulados en el formato. "No pensaba que iba a poder aguantar tanto", reconoció ayer el madrileño, teniendo en cuenta que su rival no se lo está poniendo nada fácil. La coruñesa, tras haber aguantado más de 200 entregas, admitía ver el bote de color "Rosa", mostrándose esperanzada en una contienda que no parece tener fin.

Durante la entrega del pasado lunes, Rosa fue la primera en llegar a la letra Z en 'El Rosco', con 19 aciertos y 24 segundos en el reloj. Sin embargo, a pesar de ser la más rápida, la gallega patinó en la A, por lo que tuvo que cargar con un fallo. Manu por su parte, terminó su primera vuelta con 18 aciertos, uno menos que la de A Coruña, pero con 12 segundos más que ella y ningún fallo.

A pesar de la tensión del momento, Rosa terminaría proclamándose vencedora del día, tras plantarse con 22 aciertos para evitar pasar un mal trago en 'La Silla Azul'. Con un acierto menos, el concursante madrileño tendrá que enfrentarse hoy a un nuevo aspirante, que intentará robarle su plaza en el concurso y hacerse con ese bote millonario que ya va camino de batir récords.