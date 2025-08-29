Pedro Sánchez se escuda en RTVE para rendir cuentas a la ciudadanía este próximo 1 de septiembre

Pedro Sánchez será protagonista del inicio del curso 2025-2026 en RTVE y marcará el regreso de Pepa Bueno a los Informativos del ente público. La periodista extremeña entrevistará este próximo lunes 1 de septiembre durante la emisión de los Informativos 2 y se emitirá simultáneamente en todos los canales de la televisión de todos los españoles y españolas, incluido RTVE Play. El líder de los socialistas rendirá cuentas a las ciudadanos de España tras las polémicas que rodean a su partido, como la entrada a prisión de su secretario general Santos Cerdán o los incendios que han arrasado varios puntos geográficos de nuestro país. Esta comparecencia del presidente, además de darle un espaldarazo mediático al regreso de Bueno como líder de los informativos de por la noche, servirá como telonero idóneo a la nueva temporada de 'MasterChef Celebrity' que empezará sobre las 22:10.

RTVE sorprendió con la llegada de Pepa Bueno a los Informativos del ente público tras la salida de la periodista pacense del grupo Prisa, tras su adiós a la Cadena Ser y como directora de El País. La periodista extremeña cuenta con una sólida trayectoria en el periodismo español. Comenzó en RNE Extremadura, donde fue ascendiendo hasta convertirse en jefa de informativos en RNE Aragón y posteriormente en Madrid. En 1991 se incorporó a TVE, iniciando una etapa clave en su carrera: dirigió y presentó informativos regionales en Andalucía y Madrid, además del magacín Gente, el espacio político Los Desayunos de TVE, y el programa matinal Esta Mañana. Entre 2009 y 2012, presentó la segunda edición del Telediario. Tras su etapa en RTVE, desarrolló nuevos proyectos en medios como Cadena SER ('Hoy por Hoy', 'Hora 25'), Mediaset ('Un tiempo nuevo', 'Viajando con Chester') y en la prensa escrita como directora de El País, cargo que ocupó durante los últimos cuatro años. A lo largo de su carrera ha recibido múltiples reconocimientos, como el Premio Ondas, el Cerecedo, el Salvador de Madariaga y la Medalla de Extremadura en 2009.