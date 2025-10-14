Del plató a la Gran Vía: Espacio Movistar transforma Madrid en la Academia de ‘Operación Triunfo’

Espacio Movistar, situado en plena Gran Vía madrileña, acoge desde esta semana una experiencia inmersiva inspirada en ‘Operación Triunfo’, que permite a los visitantes adentrarse en algunos de los espacios más reconocibles del programa. La iniciativa llega tras la watch party de la Gala 0 celebrada el pasado septiembre y forma parte de la colaboración entre Prime Video y Movistar en torno al formato musical.

El recorrido recrea los escenarios más emblemáticos de la Academia, entre ellos la pasarela y el plató del programa, donde el público puede experimentar el ambiente de una gala a través de un cubo inmersivo con sonido, luces y proyecciones. La instalación busca reproducir la sensación de estar en directo en ‘OT’, con el característico ruido del público y los aplausos que acompañan cada actuación.

Además, el espacio contará con una intervención musical en directo del profesor de la Academia Pablo Lluch, que tocará el piano desde los escaparates del edificio en una acción abierta al público. La actuación transformará temporalmente el entorno de Gran Vía en un pequeño escenario urbano.

La propuesta se completa con juegos interactivos, un TikTok Corner y un Photo Booth, donde los asistentes podrán grabar mensajes para los concursantes y poner a prueba sus conocimientos sobre el programa. También se celebrará una grabación en directo del pódcast ‘Keep it Cutre’ este martes 14 de octubre a las 19:00 horas, con la presencia de los exconcursantes Iván Rojo y Salma de Diego.