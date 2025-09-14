El plató de laSexta enmudece tras las declaraciones de un estudiante: "Vivo esclavizado"

Aritz Durán, estudiante zamorano afincado en Madrid, ha incendiado las redes con su intervención en laSexta Xplica. En apenas un minuto ha resumido la angustia de una generación que se forma en provincias, aterriza en la capital y se topa con un mercado de alquiler que considera “inasequible”. Su intervención ha dejado el plató en silencio y ha vuelto a poner sobre la mesa el problema estructural de la vivienda que, según él, expulsa a los jóvenes de sus ciudades sin ofrecerles alternativas reales.

Durán ha relatado su propia odisea: una habitación “enana” por la que paga 500 euros, un piso compartido con seis o siete personas y la imposibilidad de ahorrar para comprar un futuro propio.

“No buscamos lujos, solo un espacio digno donde poder estudiar, trabajar y soñar”, ha subrayado antes de lanzar la pregunta que ha corrido como la pólvora en redes: “¿Por qué tenemos que matarnos trabajando si no vamos a tener posibilidad de tener un futuro mejor?”

“O vivimos esclavizados o no podemos seguir”

La frase ha sido compartida miles de veces y ha convertido al zamorano en portavoz espontáneo de un colectivo harto de compartir baño, cocina y facturas mientras sus nóminas apenas cubren el alquiler. Durán no menciona cifras macro ni lanza proclamas ideológicas: habla desde la experiencia cotidiana de quien comparte paredes y gastos y aun así se siente expulsado del mercado.

El clip ha generado un aluvión de mensajes de apoyo y testimonios similares. La traca final ha sido su despedida: “O vivimos esclavizados para pagar un alquiler o no podemos seguir”. Unas palabras que han convertido la queja individual en un grito colectivo que retumba más allá del plató de laSexta.