Premios Iris de la Academia de Televisión 2025: Xuso Jones y Ana Brito anuncian en directo los nominados desde la Plaza de Callao

La Academia de Televisión celebra las nominaciones de los Premios Iris 2025 en un evento en vivo desde el corazón de Madrid, presentado por Xuso Jones y Ana Brito

Javier Corpas
Madrid
Última actualización:

Sigue en directo las nominaciones de los Premios Iris de la Academia de Televisión 2025. Xuso Jones y Ana Brito presentan desde la Plaza de Callao el anuncio de los candidatos a los galardones más importantes de la televisión española.

Nominados de los Premios Iris de la Academia de Televisión 2025

