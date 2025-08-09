Primeras imágenes del "reboot" de "Buffy Cazavampiros"

Dos décadas después de que Sarah Michelle Gellar se convirtiera en un ícono pop como la adolescente destinada a luchar contra vampiros, demonios y otras fuerzas oscuras, Hulu se prepara para revivir el universo creado originalmente por Joss Whedon, prometiendo una mezcla única de nostalgia y renovación con el "reboot" de "Buffy Cazavampiros".

Sarah Michelle Gellar, lejos de solo figurar tras bambalinas, retoma su papel como Buffy Summers y se añade también como productora ejecutiva, asegurando que el proyecto respetará el espíritu original. Sin embargo, el centro de la historia ya no será la “Buffy clásica”: el piloto presentará a una nueva cazavampiros. La elegida es Ryan Kiera Armstrong, joven actriz conocida por su papel en “Star Wars: Skeleton Crew”, quien interpretará a Nova, una estudiante de secundaria tímida que debe adaptarse a su destino sobrenatural.

Junto a Armstrong y Gellar, el reboot suma talentos emergentes y consolidados: Sarah Bock (Severance) como Gracie, la mejor amiga de Nova; Faly Rakotohavana (Unprisoned) encarnando a Hugo, amigo y potencial interés romántico de la protagonista; Ava Jean (A Week Away) como Larkin; Daniel Di Tomasso (Witches of East End) como Abe; y Jack Cutmore-Scott (Frasier, Oppenheimer) en el papel de Mr. Burke, el bibliotecario escolar —un claro guiño al recordado Giles del original.

Al timón de la dirección está Chloé Zhao, ganadora del Oscar, y el guion corre por cuenta de Nora y Lilla Zuckerman, reconocidas por “Poker Face”. El equipo promete dar un giro fresco al Buffyverse, equilibrando el legado con nuevos personajes e historias contemporáneas, en un entorno propio para el público actual. Aunque el equipo ha mantenido los detalles de la trama en secreto, fuentes confirman que la serie explorará las implicaciones de ser un “outsider” y cómo estas dinámicas resuenan en un mundo hiper conectado y dominado por redes sociales —un contraste marcado con la época original de Buffy. Bajo la producción de 20th Television y Searchlight TV, este reboot se anuncia como “la siguiente generación” y actualización del canon de cazavampiros.

Las primeras imágenes filtradas del rodaje muestran a Sarah Michelle Gellar entrenando junto a Ryan Kiera Armstrong, evocando el relevo generacional y la promesa de una relación mentor-aprendiz. La propia Gellar ha declarado que no aceptó regresar hasta estar segura de que el proyecto honraría a la serie y sus fans, señalando que la producción sólo seguirá adelante si logra “hacer justicia al universo Buffy”.