La programación especial de RTVE que reabre las heridas del 29O

RTVE no ha querido quedarse en el minuto de silencio. Un año después de que la DANA arrasara la Comunidad Valenciana y dejara 229 víctimas mortales, la corporación pública lanza una programación especial que no solo recuerda, sino que interpela. Desde los Telediarios hasta "Informe Semanal", pasando por magacines como "Mañaneros 360" o "Directo al grano", los focos se encienden en el mismo lugar donde hace un año se apagó todo.

La televisión pública regresa al terreno, al barro, a las calles inundadas y a las casas que aún no han sido reparadas. Picanya, Paiporta, Utiel… nombres que resonaron el 29 de octubre de 2024 y que ahora vuelven a ocupar la parrilla televisiva. Alejandra Herranz, Pepa Bueno, Juan Ramón Lucas, Lara Hermoso o Carlos Núñez estarán al frente de las retransmisiones, en contacto directo con los vecinos, muchos de los cuales siguen esperando respuestas y ayudas.

El punto culminante será el funeral de Estado en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, retransmitido en directo por La 1, el Canal 24 horas, RNE, Radio 5 y RTVE Play. Pepa Bueno y Mauro Belenguer pondrán voz en TVE a la ceremonia, mientras que Juan Ramón Lucas y su equipo lo harán en RNE. Un acto solemne que busca cerrar heridas, aunque muchas siguen abiertas.

"Informe Semanal" se adelanta con el especial "Crónica del desastre", donde se analiza minuto a minuto cómo se colapsó la gestión política y cómo reaccionó una sociedad civil que respondió antes que las instituciones. El segundo reportaje, "La huella del barro", viaja a La Torre para contar cómo los vecinos luchan por rehacer sus vidas, entre promesas incumplidas y esperanzas agotadas.

Pero RTVE no solo mira al pasado. Con "Directo al grano" y su documental "37 minutos a oscuras", se investiga qué pasó mientras el President de la Generalitat estuvo ilocalizable durante los peores momentos. Programas como "Malas lenguas", "Aquí la Tierra", "Culturas 2" o "La Hora de La 1" amplían el enfoque con entrevistas, testimonios inéditos y análisis políticos y sociales.

No es solo una programación especial. Es un ejercicio de memoria, periodismo de proximidad y compromiso público. RTVE vuelve al terreno no para contarlo desde un plató, sino para escuchar, preguntar y acompañar a quienes no han podido pasar página. Porque cuando el agua se fue, quedaron los escombros. Y también, muchas verdades pendientes de contarse.