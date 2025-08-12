Una retirada a tiempo es considerada una victoria en muchas batallas, aunque la situación actual del canal principal del grupo Mediaset está lejos no invita al optimismo. Telecinco ha decidido poner punto y final al curso televisivo 24/25, sacrificando las noches de verano de agosto con reposiciones de programas ya emitidos y sacando del baúl de los recuerdos capítulos no emitidos de algunos de los formatos que no han tenido éxito durante esta temporada de la pequeña pantalla. Ayer, nuevo revés en cuanto al prime time se refiere, siendo la última opción entre las grandes cadenas (5,4%), siendo igualada por Cuatro (5,4%) y superada por laSexta (5,6%) además de La 2 de RTVE (5,7%). La dirección del grupo de comunicación ya tiene la mirada fija en el siguiente curso de la pequeña pantalla y además de la llegada de Joaquín Prat a las tardes de la cadena principal del conglomerado mediático situado en la carretera de Fuencarral, Telecinco apuesta por aumentar la duración de 'El programa de Ana Rosa', que tendrá una hora más en pantalla, finalizando a las 13:30 y reduciendo la presencia de 'Vamos a ver' en antena, siendo Patricia Pardo la primera gran perjudicada de esta nueva temporada en Mediaset.

La información adelantada por el medio digital especializado en televisión Poco Pasa TV indica que Telecinco prepara una reorganización en su parrilla con la llegada de Joaquín Prat a las tardes. Ana Rosa Quintana reforzará su presencia en las mañanas, ya que su programa se alargará una hora más, hasta las 13:30, en la nueva temporada. Esta ampliación, bajo la dirección de Gracia Jiménez, reducirá el tiempo de emisión del renovado espacio de Patricia Pardo, 'Vamos a ver'. Tras la marcha de Prat a las tardes, ese tramo matinal adoptará un formato similar al de 'Ya es Mediodía', con Sara Martín y María Cornago al frente. Por las tardes, Óscar de la Fuente liderará el equipo de Joaquín, cuyo estreno está previsto para el 8 de septiembre, acompañado de nuevos colaboradores y con una propuesta renovada.