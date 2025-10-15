'Cachitos de hierro y cromo' vuelve a La 2 con más archivo y humor

'Cachitos de hierro y cromo' está preparado para continuar con su "viaje musical" bajo el mando de Ángel Carmona seis meses y medio después. El programa documental español de temática musical volverá a La 2 con diez nuevos capítulos que conformarán su temporada 14 y que verán la luz a partir del próximo domingo 19 de octubre.

Así lo ha comunicado RTVE, anunciando que el equipo del programa volverá a unir fragmentos del archivo musical de RTVE con más energía y humor que nunca a través de episodios que abordarán el mundo del gimnasio, las fiestas de pueblo, las divas e incluso el true crime, entre otros temas.

De esta forma, el programa pondrá banda sonora a la otra cara de la noche. Para ello, contará con variopintos personajes y con guiones hechos por nombres ya clásicos del espacio, como los ex directores Jero Rodríguez y Arantxa Soroa, y los guionistas Alejandro Alcaraz, Toño Pérez, Antonio Vicente, Laura Del Val y Carlos Sanandrés. También se incorporarán nuevos nombres como Jesús Caballero y Elena Beltrán, y el realizador Marc Barbena se estrenará en la dirección.

El primer capítulo de esta nueva tanda llevará por nombre 'Por el mundo' e invitará a bailar al ritmo del mejor dance y grandes éxitos mundiales. La nueva agencia de viajes del programa, "Cachitours", ofrecerá un repertorio musical de lo más completo, con parada en grandes mitos de la música planetaria.

Será una entrega llena de ritmo, con música dance y grandes éxitos mundiales: de los sonidos más ancestrales a los tarareos más internacionales de cada continente. De la mano de Ángel Carmona, los espectadores podrán descubrir las maravillas del mundo en forma de música. Asimismo, los ritmos africanos darán paso a distintos temas creados en América, y no faltarán la música de Asia, Oceanía y Europa.