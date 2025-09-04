DAZN se abona al mejor baloncesto nacional y emitirá todos los partidos la Liga Endesa, la Supercopa Endesa y la Copa del Rey

DAZN ha dado un paso histórico en el baloncesto español tras sellar una alianza estratégica con la acb que asegura la retransmisión en exclusiva de la Liga Endesa, la Supercopa Endesa y la Copa del Rey durante los próximos cinco años. El acuerdo posiciona a la plataforma como el gran referente para los aficionados al deporte de la canasta en España, con acceso en directo y bajo demanda a más de 1.700 partidos, entrevistas, programas especiales y contenidos exclusivos. Además, cada semana se ofrecerá un encuentro en abierto y gratuito a través de la App de DAZN, con un simple registro. La nueva etapa arrancará con la Supercopa Endesa 2025 en Málaga, programada para el 27 y 28 de septiembre, y continuará con la Copa del Rey 2026, que se disputará del 19 al 22 de febrero. El alcance internacional del acuerdo permitirá que competiciones como la Liga Endesa lleguen a países de Europa, Asia, Norteamérica y Oriente Medio, con incorporación a Alemania y Austria a partir de la temporada 2026/27.

Con este movimiento, DAZN amplía su compromiso con el baloncesto y lanza un nuevo plan Baloncesto que ofrecerá todas las competiciones de la acb en directo y bajo demanda, disponible en la App y en DAZN.com. Los precios irán desde 9,99 € al mes en modalidad anual fraccionada, 14,99 € en mensual y 109,99 € en pago único anual. Los jóvenes de entre 18 y 30 años podrán disfrutar de un 30% de descuento con la TARIFA JOVEN -30, mientras que los usuarios del plan Premium tendrán acceso incluido sin coste adicional. Este anuncio ha sido respaldado por Oscar Vilda, CEO de DAZN en España y Portugal, quien destacó el valor de la acb como una de las ligas más seguidas de Europa, y por Antonio Martín, presidente de la acb, que subrayó la importancia de la visibilidad que ofrecerá esta alianza. Con estrellas consolidadas, jóvenes talentos y derbis llenos de emoción, DAZN promete una nueva forma de vivir el baloncesto y completa su catálogo global con el servicio Courtside 1891, que acerca a los fans las principales competiciones de la FIBA y torneos internacionales de clubes.