DAZN se hace con los derechos de la NBA y lanza una promoción junto a la ACB por menos de 10 euros

DAZN acaba de anunciar que la NBA aterriza en su servicio de streaming, entrando dentro de la parrilla de contenidos, como ya ocurriera hace unas semanas con el baloncesto español. Un golpe sobre la mesa en el mundo del baloncesto televisivo, arrebatándole los derechos de emisión de la mejor competición de clubes a nivel mundial a Movistar Plus+ tras más de tres décadas de emisiones de madrugada de las grandes estrellas del baloncesto norteamericano. La plataforma emitirá durante los dos próximos años partidos en directo y programación original en exclusiva desde esta misma temporada, que comenzará el próximo 22 de octubre. DAZN emitirá una selección de encuentros de temporada regular, Playoffs, Finales de Conferencia, el NBA All-Star y las Finales hasta 2027, con comentarios en español. La NBA entra en el plan baloncesto de DAZN, junto a la ACB, Supercopa de España y Copa del Rey por menos de 10 euros.

Además, con la anterior llegada de la NFL y la posesión de los derechos de la NASCAR, DAZN ha lanzado un plan Made in USA con estas dos competiciones más la NBA por menos de cinco euros. El paquete premium, que incluye 5 partidos de 35 jornadas de LaLiga, toda la Liga Hypermotion, Premier League, Seria A, Bundesliga, Liga F, Formula 1, MotoGP, NASCAR, WSBK, NBA, ACB, Supercopa, Copa del Rey y NFl por 31,99 € al mes.