FesTVal 2025 reúne en Vitoria las grandes novedades televisivas de RTVE, Atresmedia, Mediaset, Prime Video, Disney+ y Movistar Plus+

El FesTVal de Vitoria-Gasteiz celebra del 1 al 6 de septiembre de 2025 una nueva edición que convertirá a la capital alavesa en epicentro de la televisión y el audiovisual. Durante seis días, el Palacio de Congresos Europa acogerá estrenos, preestrenos y presentaciones exclusivas de las principales cadenas y plataformas, que mostrarán sus apuestas más fuertes para la próxima temporada.

Los estrenos más destacados de la semana

El lunes 1 de septiembre abrirá la agenda Mediaset España con la presentación de su nueva plataforma digital 'Infinity', a la que seguirá la batería de estrenos de AMC Networks International. La jornada continuará con el lanzamiento de la duodécima edición de 'La Voz' (Atresmedia) y la serie documental 'Asturies, el pasado que somos' (RTPA). La tarde se cerrará con la puesta de largo de 'Supervivientes All Stars', uno de los formatos estrella de Telecinco. El martes 2 destacará la llegada de 'Emparejados' en Antena 3. También se presentará la serie generacional Zoomers (Prime Video), el concurso 'Trivial Pursuit' (RTVE) y la segunda edición de 'Bailando con las estrellas' (Mediaset). La noche traerá el preestreno de 'Entrepreneurs' en Disney+, comedia firmada por los creadores de 'Pantomima Full'. El miércoles 3 RTVE mostrará su magacín 'Directo al grano', mientras que Telecinco presentará 'La Agencia', adaptación de 'Call my Agent'. Atresmedia apostará por 'Las hijas de la criada', basada en la novela de Sonsoles Ónega, y RTVE estrenará la comedia 'Sin gluten'.

El jueves 4 será el turno de Movistar Plus+, con 'Informe Plus+ Álvaro Benito: Cicatrices' y la nueva temporada de 'La Caza. Irati'. RTVE presentará 'Cuánto, cuánto, cuánto' con Eva Soriano y Atresmedia recuperará 'Salvados'. La jornada cerrará con 'MasterChef Celebrity' en su décima edición. El viernes 5 llegarán 'Poquita Fe' T2 (Movistar Plus+), 'Drag Race España' T5 y la adaptación 'Mar Afuera' en Atresplayer, además de 'Generación Cannabis' (RTVE) y 'Pensión incompleta', primera serie en las cuatro lenguas oficiales del Estado. El sábado 6 la Academia de Televisión ofrecerá un desayuno con figuras de la ficción española, seguido del estreno de 'Mi gran ciudad' (TVG) y la adaptación cinematográfica 'Kraken. El libro negro de las horas'. La Gala de Clausura pondrá el broche de oro a una semana que confirma al FesTVal 2025 como el gran escaparate televisivo del año en España.