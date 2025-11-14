'El Hormiguero' llena el plató de Antena 3 de grandes amigos para disfrutar de la tercera semana de noviembre

La próxima semana, 'El Hormiguero'reunirá a un variado grupo de invitados que abarcan desde la televisión y la interpretación hasta la música y el humor. El lunes, Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz presentarán su nuevo proyecto en laSexta, mientras que el martes Álvaro Morte hablará de su papel en 'Anatomía de un instante'. La semana continuará con la visita de Los Morancos el miércoles, quienes regresan a los escenarios con una nueva obra, y finalizará el jueves con Marta Sánchez, que celebrará sus cuatro décadas de carrera con un disco conmemorativo.

Invitados de la semana en 'El Hormiguero'

La semana arrancará con energía en 'El Hormiguero' gracias a la presencia de Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz, protagonistas de la noche del lunes. Ambos acudirán para presentar 'Cazadores de Imágenes', el nuevo formato que laSexta emitirá cada martes en prime time. En este proyecto, Mantuliz viajará acompañado de rostros conocidos para documentar y fotografiar especies animales en sus entornos naturales, mientras Vaquerizo ofrecerá su particular visión del programa y su experiencia en el rodaje. El martes será el turno de Álvaro Morte, que visitará el programa para profundizar en 'Anatomía de un instante', la miniserie que Movistar Plus+estrenará el 20 de noviembre. En esta producción, dirigida por Alberto Rodríguez y basada en el libro de Javier Cercas, el actor se mete en la piel de Adolfo Suárez en un relato que revisita uno de los episodios clave de la transición democrática.

El miércoles llegará cargado de humor y frescura con la visita de Los Morancos, habituales del programa y garantía de diversión. El dúo cómico presentará 'Bis a Bis', la obra con la que regresan a Madrid y que podrá verse en el Teatro Capitol hasta el 30 de noviembre. Además de hablar de la gira, compartirán detalles del nuevo espectáculo que están preparando, adelantando anécdotas y sorpresas para sus seguidores. La semana cerrará el jueves con la presencia de Marta Sánchez, que se sentará junto a Pablo Motos para celebrar sus 40 años de trayectoria musical. La artista presentará su disco conmemorativo '40 años 1985–2025', un álbum que reúne grandes éxitos, colaboraciones especiales y canciones inéditas, disponible a partir del 21 de noviembre.